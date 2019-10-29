中職／年度MVP猿將3搶1 野手連11年獲獎

2019-10-29 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



朱育賢、林泓育、陳俊秀(左起)。 報系資料照 分享 facebook

中職今晚在桃園舉行年度頒獎典禮，最受矚目的年度MVP將在三名入圍者中產生，不管朱育賢、林泓育還是陳俊秀獲獎，都確定Lamigo桃猿隊再下一城，也是猿隊球員連續五年奪下年度MVP。

猿隊從2015年起，每年包辦年度MVP，依序是林智勝、王柏融（2016、17年）、陳俊秀；值得一提的是，中職最近一位奪下年度MVP的投手是2008年猿隊洋投強森，接下來連續11年都由野手獲獎。

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今年入選的三名猿隊球員，陳俊秀挑戰年度MVP二連霸，林泓育曾在2011年獲獎；朱育賢今年奪下全壘打王、安打王（30轟、159安），打點105分排名第二、打擊率3成47名列第五，能否奪下生涯首座MVP值得期待。

年度頒獎典禮晚上6點半展開，三個重要獎項包括年度MVP、新人王、最佳進步獎得主都會出爐。

這三個獎項各有三名球員入圍，新人王是猿隊陳晨威、中信兄弟隊廖乙忠、統一獅隊林靖凱，最佳進步獎包括猿隊林立、富邦悍將隊陳仕朋、中信兄弟隊吳東融；從目前情勢看來，陳晨威奪下新人王的機會很大，最佳進步獎競爭激烈，林立、陳仕朋都有一定評價。