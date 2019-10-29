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日職／買得多不如養得好 巨人還要再搶球員？

2019-10-29 07:00福耳

今年各國職棒在季後賽似乎都流行橫掃，其中又以日職軟銀最狂，季後賽只輸了第一場對樂天的比賽，之後先在對手西武已保送1勝，且在埼玉西武主場的情形下，不但上剋下成功，還連勝4場，以4勝1敗取得洋聯的日本大賽資格；日本大賽對上央聯的巨人，兩隊在交流戰時直到最後一場交手才決定優勝誰屬，開打前各路球評預測分歧，不過大多都預想會打到第6戰，誰知道軟銀勢不可擋，巨人毫無抵抗能力，與西武一樣4連敗被橫掃，距離05年羅德以4連勝奪下日本一已相隔14年，軟銀也完成隊史首次日本一3連霸。

巨人與軟銀在季賽的勝率差不多，團隊得分及打擊率都是巨人較佳，雖說分屬兩聯盟，戰績數據拿來比較會有些落差，但直落四被打敗，也引起球界人士及許多球迷的討論及批評，巨人之所以落敗，總歸來說有這幾個因素。

在日本一家書店，發現只有巨人的雜誌被倒放，是之前希望巨人能逆轉，還是生氣球迷的所...
在日本一家書店，發現只有巨人的雜誌被倒放，是之前希望巨人能逆轉，還是生氣球迷的所為呢？ 福耳攝影
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首先當然是打線的疲弱，巨人的牛棚戰力遜於軟銀是已知的事實，如果打線無法突破對方投手，那要贏球的機率就不高，但巨人打線在這系列賽表現十分不理想，尤其是2到4棒的中心棒次，坂本勇人、丸佳浩以及岡本和真，岡本的打擊率只有1成88，不過他至少還有1轟及3分打點，前面兩位前輩的打擊就相當淒慘，兩人的打擊率都是0成77，合計吞了11次三振，其中丸更是直到最後一場的最後一個打席才打出安打，坂本及丸在日本大賽開打前都表示要拼一座日本一，留給今年引退的大前輩阿部慎之助一個美好的回憶，可能也是先前的豪語帶給他們太大的壓力，只可惜結局就跟中職的兄弟一樣，甚至更慘。

去年季後行使FA資格轉隊至巨人的丸，在季賽的打擊成績與上季相差不多，也能夠算是巨人能奪回優勝的關鍵，不過他在日本大賽的表現也與上季在廣島時不相上下，上季廣島與軟銀鏖戰6場，丸雖有1轟及3分打點，25個打數下來也只打出4支安打，打擊率只有1成6，且被三振12次，今年由於只打4場，因此三振減少到6次，但打擊率更低，在日本大賽又再次軟手。

即使從廣島轉戰巨人，丸佳浩在日本大賽中仍然維持著上季不理想的打擊表現。 福耳攝影
即使從廣島轉戰巨人，丸佳浩在日本大賽中仍然維持著上季不理想的打擊表現。 福耳攝影
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前幾棒的中心打者手感不佳，就等於宣佈了巨人的死刑，因為巨人在兩場主場從6棒開始的打者如田中俊太、若林晃弘、大城卓三、小林誠司或重信慎之介等人，不要說在日本大賽了，連在季賽時的攻擊火力都偏弱，再加上最後一棒是投手，也難怪整個巨人打線在這4場最多一場就只能打下3分，只要投手群失超過3分就輸球。

以上這些狀況就凸顯出好幾個巨人現在以及未來仍會持續的問題，第一個是搶FA球員還是養好年輕球員對球隊的幫助大？去年季後巨人再度簽下許多球員，包括丸、炭谷銀仁朗等，丸在季賽表現穩定，但日本大賽重蹈覆轍，讓巨人優勝的榮耀完全被直落四無緣日本一的羞辱給蓋過去，而田中、重信、若林、山本泰寬等這幾個巨人自己選秀養成的球員，這幾年也還沒交出讓人滿意的成績，投手方面也是，巨人與軟銀一樣有3軍制度，但相對於軟銀年輕育成球員紛紛竄起，成為球隊主力，甚至進入國家隊，巨人的養成是否出了些問題？另外，目前已有好幾位球員如樂天的投手美馬學、羅德的內野手鈴木大地及軟銀的外野手福田秀平等都已經表示要行使FA權利，巨人又準備要對這些球員展開調查，這樣一直搶FA球員，是否又會壓抑年輕球員的成長，只怕是惡性循環。

監督原辰德的死板調度是另一個慘敗的原因，明知道中心打者的狀況不佳，後段棒次的攻擊力又不足，卻每場的先發都沒太大幅度的變化，連棒次也不調動，這樣就等於是在等球員自己哪一場手感突然恢復，長期季賽可以慢慢調，但短期戰的調度就是要靈活，往往球員狀況還沒回復，系列賽就結束了，這次日本大賽就是最好的例子。

原辰德在冠軍戰調度過於死板，無法幫助球員快速調整，很快就被軟銀看破手腳。 歐...
原辰德在冠軍戰調度過於死板，無法幫助球員快速調整，很快就被軟銀看破手腳。 歐新社資料照片
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另外，第三戰在平手時派上19歲的新人投手戸郷翔征上場，戶鄉在9月底首度上一軍，出賽兩場投球內容不差，但在輸了就被聽牌的局面讓他上場投球，而且在接連投出保送、被打安打、傳球失誤後，還不更換投手，最終戶鄉只投了2/3局就丟掉4分，也決定了第三戰的勝負。上一篇文章曾提到軟銀工藤公康監督的調度，日本一決定後的隔天24日早報，工藤幾乎佔據了日本所有體育報紙的頭版，兩人的評價高下立現。

原辰德在日本大賽結束後拋出央聯要採用DH制的建議，充其量只是為了轉移自己被直落四橫掃的焦點，如果巨人及他自己的思維不改變，那不管將來對上洋聯哪一支球隊，要奪下日本一都有一定困難性。

讀賣巨人

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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