中職／廖任磊隨味全龍訓練 葉君璋就近觀察

2019-10-28 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／桃園即時報導



前西武獅隊投手廖任磊返台後跟著味全龍隊一起訓練。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

旅日投手廖任磊10月初遭日職西武獅隊釋出，為了保持身手開始隨著味全龍隊一同訓練，今天現身桃園棒球場跟中華隊的旅日戰友打招呼，對於未來去向廖任磊都不排斥，美日台三地職棒都在考慮範圍。

日職12隊在10月3日公布戰力外名單，台灣球員包括西武隊郭俊麟、廖任磊、羅德隊李杜軒都在名單中，廖任磊表示，被釋出之後時間很多，先照著秋訓的強度保持訓練，母校開南大學教練郭李建夫也建議他先好好練球。

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因為希望透過團隊訓練維持投球感覺，廖任磊今天跟味全龍隊報到，龍隊總教練葉君璋表示：「廖任磊來一起練球，可以就近看看狀況，明年如果回來選秀也有個底。」

前西武獅隊投手廖任磊返台後跟著味全龍隊一起訓練，跟中華隊中的好友打招呼。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

郭俊麟與廖任磊如果投入中職選秀，都被認為有第一輪實力，廖任磊認為兩人定位不同，要看球隊需求，「不過要我的話，我會選郭俊麟。」

葉君璋則認為兩人都是好投手，球隊在選秀上會從整體評估，但會找機會說服廖任磊回來選秀，「廖任磊投球角度很好、速度也很快，雖然不是控球型投手，但能塞進好球帶就可以。」

味全龍為了準備11月23日開打的冬盟，找來四名洋投助陣，分別來自波多黎各、多明尼加、美國，還有今年被阪神虎隊釋出的歲内宏明，至於廖任磊是否會比照陳俊秀、蔣智賢當年模式打冬季聯盟？葉君璋認為還要看他的練習狀況才能評估。