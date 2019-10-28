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黑豹旗／遭金門農工淘汰 新竹高工兩輪得31分已滿足

2019-10-28 14:13聯合報 記者吳敏欣／即時報導

新竹高工今天在黑豹旗第二場比賽以8：20輸給金門農工，但和昨天的比賽加起來，兩輪共得到31分，已經寫下隊史佳績，總教練劉金龍表示，「我們是社團球隊，平時訓練不足，勝負也沒看得那麼重，但是都很熱血。」

新竹高工雖然一度落後11分，但在5局上狂失8分後，下個半局立刻回應，追回7分讓比數回到4分差，也暫時逃過被「扣倒」的危機，不過最終仍讓金門農工提前八局結束比賽。

劉金龍指出可惜之處，由於投手深度不足，無法擋下金門農工比賽後段的攻勢，也因此錯過逆轉的契機，「我們真正的投手只有3個，今天3個都上去了，另一位是野手。」

新竹高工隊長林翔緯就是3名投手之一，今天先發登板，4.1局投球丟9分，其中5分是自責分，他不滿意地說，「表現滿差的，可能第一次上電視轉播，有點緊張，控球不太好。」

林翔緯從3歲開始就和家人一起看棒球，並在國一開始練習，平常假日也會和隊上教練去打乙組的賽事，除了捕手以外，其餘8個位置都能勝任，最喜歡當游擊手，「因為可以指揮場上內野。」然而統一獅球迷的他，欣賞的偶像卻是投手潘威倫

新竹高工隊長林翔緯。記者吳敏欣／攝影
新竹高工隊長林翔緯。記者吳敏欣／攝影
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統一獅黑豹旗潘威倫

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