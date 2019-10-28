黑豹旗／遭金門農工淘汰 新竹高工兩輪得31分已滿足

2019-10-28 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



新竹高工今天在黑豹旗第二場比賽以8：20輸給金門農工，但和昨天的比賽加起來，兩輪共得到31分，已經寫下隊史佳績，總教練劉金龍表示，「我們是社團球隊，平時訓練不足，勝負也沒看得那麼重，但是都很熱血。」

新竹高工雖然一度落後11分，但在5局上狂失8分後，下個半局立刻回應，追回7分讓比數回到4分差，也暫時逃過被「扣倒」的危機，不過最終仍讓金門農工提前八局結束比賽。

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劉金龍指出可惜之處，由於投手深度不足，無法擋下金門農工比賽後段的攻勢，也因此錯過逆轉的契機，「我們真正的投手只有3個，今天3個都上去了，另一位是野手。」

新竹高工隊長林翔緯就是3名投手之一，今天先發登板，4.1局投球丟9分，其中5分是自責分，他不滿意地說，「表現滿差的，可能第一次上電視轉播，有點緊張，控球不太好。」