棒球／亞錦賽演驚奇 大陸職棒強心針

2019-10-28 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃麗華 ／台北即時報導



大陸國家棒球隊在亞錦賽兩度擊敗南韓隊，最終贏得季軍，並且取得明年角逐東京奧運的六搶一資格賽，對今年捲土重來的大陸職棒，是振奮的強心針。 聯合報系資料照 分享 facebook

大陸國家棒球隊在剛落幕的亞錦賽表現令人刮目相看，兩度擊敗南韓隊，最終贏得季軍，並且取得明年角逐東京奧運的六搶一資格賽，這個結果對今年捲土重來的大陸職棒，是振奮的強心針。

大陸職棒現以北京猛虎、天津雄獅、江蘇鉅馬與廣東獵豹等四支球隊重新出發，在新人選秀會上有七位來自台灣的球員被選走，江蘇隊還聘請前兄弟象總教練陳瑞振出任教頭，目標是要完成「管辦分離」的國家政策，朝商業化的俱樂部模式發展。

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這次是由北京首都鋼鐵公司出面，與大陸棒球協會合作，以2000萬人民幣資金在北京成立大陸職棒聯賽公司，要打造全新的職棒聯賽。

北京首鋼從2008年推展體育，目前擁有籃球、桌球跟冰球等三支職業隊，近來因簽下林書豪而成為海峽兩岸球迷關注的焦點。去年首鋼開始贊助大陸國家隊赴美集訓，甚至入主獨立聯盟球團，讓球員增加比賽機會以強化經驗，從這次亞錦賽就能看出明顯的成效。

其實大陸棒球聯賽從2002年開打至今，曾經有三、四次尋求職棒經營模式，但都宣布失敗，其中有兩次是外資介入，包括日本軟銀與美國的八方。

目前省設常規球隊有七隊，從最早的北京龍隊、天津雄獅隊、上海金鷹隊、廣東閃電隊等四隊，2005年起擴編，加入四川蛟龍隊與大陸希望之星隊成為六隊，2009年再擴編加入河南吉象隊，共有七隊。

只是大陸一直是由官方統領體育局，現在的政策是要讓官方勢力脫離，讓各項運動朝俱樂部方式獨立經營，最火紅的職業足球與籃球已走上這條路，棒球也要跟進，雖然已發展近30年，但受限於成績，未能擴大影響層面，參與人員相對不夠普級。

這次確定參與的四隊是北京、天津、江蘇與與廣東，四川與上海還在考慮中，主要是主球場無法符合職業要求，加上未能在限期內改組成職棒公司，趕不上這一波職棒風；至於河南則是放棄加入，陣中有七位球員出來參加選秀。

第一年的賽季只打兩個月，採主客場制，每隊各打18場比賽與九場主場，職棒公司在每場主場補助40萬人民幣，另有明星賽與五戰三勝的總冠軍賽。