棒球／野球在大陸變高大上 反成最時尚運動

2019-10-28 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃麗華 ／台北即時報導



2019中國職棒球職業聯賽開幕戰，由天津雄獅出戰北京猛虎。 中新社 分享 facebook

大陸棒協再次朝職棒模式前進，外界好奇的是，「這次是玩真的嗎？」

根據長期觀察大陸棒球發展的人士表示，這次被看好的原因是厲行國家政策，初期有政府在背後支持，當地的說法是「扶你上馬走一段」，可能在二、三年之後，原本由官方資助的球隊，就得變成獨立的民間經營公司，加上負責籌組的北京首鋼企業財力雄厚，有經營職業運動經驗，了解運動經濟商機，也懂得市場操作，以這兩大優勢並進，也讓外界對大陸棒球職業化的重新起步充滿期待。

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只是棒球在大陸一直是冷門項目，發展受限於棒球是否列為亞奧運項目，尤其是從2012年倫敦奧運到2016年的里約奧運，棒球項目都缺席，雖然2020年東京奧運恢復棒壘球賽，但僅有六隊能參與， 以大陸的實力要取得參賽權是有難度，自然也會影響整體發展。

另礙於各省隊的重點賽事只有四年一度的全國運動會，如果不加緊成立職棒，很多球員失去舞台，得被迫提前退休，如果能把技術水準與薪資水平拉上來，並且提高薪資，有利於基層推廣端尋求挑戰目標，以吸引更多的孩子投入。

目前大陸基層棒球的推廣熱點，就是超火紅的棒球訓練營，尤其在一線城市正如火如荼的展開，家長很願意花錢讓孩子打棒球，除了可以建立團隊觀念，也被視為一種時尚的運動。

棒球在台灣被稱為「野球」， 在大陸卻被視為「高大上」運動， 在草地上打球就像是馬球一般的時尚，球員都得穿上全套制服，看來很有品味，且在比賽中少有肢體接觸，不像籃球與足球來得野蠻，加上比賽規則複雜，也被認為是需要動腦的高級運動。

就是這些想法翻轉大陸家長對孩子打棒球的態度，進而鼓勵參與，目前正大規模拓展國小層級的運動人口。

只是大陸基層球隊數與規模仍不夠普級，現有職棒隊的球員仍以省隊人力支應，一軍與二軍加總大約有60到80人，期待經過二至三年的磨合期，能逐步建立職棒的商業經營。