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日職／C咖福田秀平超搶手 攪亂各隊FA佈局

2019-10-28 07:00Hiyan

2019年被譽為是近年FA好手如雲、市場蓬勃的一年，除了4屆太平洋聯盟安打王秋山翔吾、2019年中央聯盟安打王大島洋平，以及廣島隊當家二壘手菊池涼介、羅德隊守護神益田直也之外，就連養樂多隊洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）也加入戰局，取得了日本國內FA資格。

巴倫汀今年在因傷未打滿整季，只出賽120場比賽的情況下仍有33支全壘打、93分打點，取得FA之後明年球季上場將不受外籍名額限制，對於日本職棒各球團來說是相當大的誘因，在日本職棒總冠軍戰碰頭的巨人、軟銀雙強，都對他有興趣，其中媒體推測軟銀已經開出2年10億日幣的條件準備網羅。秋山翔吾有意挑戰大聯盟，除了西武全力挽留之外，一旦秋山宣告行使FA，軟銀、樂天、巨人等隊都有可能帶著大筆資金出手。

荷藉洋砲巴倫汀幾乎是基本盤30轟、100分打點的保證，取得FA資格不再受洋將名額...
荷藉洋砲巴倫汀幾乎是基本盤30轟、100分打點的保證，取得FA資格不再受洋將名額限制，在市場上身價更是暴衝。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影
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不過，由於上述這幾名球員都是屬於薪資的A等級（隊內日本選手年薪排名前3名），因此有本錢搶人的不出幾支財力雄厚的球隊，加上還有附帶金錢或選手補償的問題，使得現在市場現況上反而是鈴木大地、美馬學、福田秀平等幾名「非A咖」球員顯得十分熱門。

33歲的樂天投手美馬學今年投出8勝5敗、防禦率4.01，是洋聯達到規定投球局數的6名投手之1，在各隊普遍缺投手的情況下應該有不錯的行情。羅德隊的鈴木大地今年繳出0.288打擊率、15支全壘打、68分打點的生涯最佳成績，加上內外野等多個守備位置他都可以勝任，引起巨人、西武、中日、樂天等隊的關注，詢問度相當高。尤其是C咖的福田秀平更是已經一躍為好幾支球隊都垂涎三尺的好手。

樂天投手美馬學成績並不是非常亮眼，但考慮他的投球局數多達143.2局，並有聯盟最...
樂天投手美馬學成績並不是非常亮眼，但考慮他的投球局數多達143.2局，並有聯盟最多的2場完投，在自由市場也成為搶手貨。 擷圖自維基百科／Eargus攝影
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養樂多隊新任監督高津臣吾已經有面臨激烈爭奪戰的準備：「像福田這樣的選手，不管哪一支球隊都想要吧！？」西武獅隊GM渡邊久信也表示：「能力高並且具備關鍵時刻的打擊能力，加上守備佳，是我們所需要的選手。」目前除了西武、羅德、樂天等洋聯球隊之外，央聯的養樂多、中日也興趣濃厚，成為目前FA市場上最夯的選手。

軟銀已經開出年薪1億日幣以上的複數年合約，全力留人，對於今年年薪僅3,600萬的福田秀平來說是相當高的肯定。不過也正是因為3,600萬的C等級（隊內日本選手年薪排名11名以下），使得網羅他的新球隊不必付出任何選手或是金錢補償的代價，間接讓福田秀平在市場上的身價水漲船高。

軟銀外野手福田秀平生涯平均打擊率不過.230，由於本季打出生涯單季最高的.263...
軟銀外野手福田秀平生涯平均打擊率不過.230，由於本季打出生涯單季最高的.263打擊率與最多的7支全壘打，再加上制度的關係，讓他成為多支球隊很想要的球員。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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軟銀過去行使FA離隊的選手並不多，主要只有杉內俊哉、森福允彥、鶴岡慎也等人。這一次福田秀平考量的除了待遇之外，更大的渴望在於出賽機會，而這是近幾年僅能在戰力雄厚、多只能代打或代跑的軟銀所難以達到的。軟銀外野已經有柳田悠岐、中村晃、葛拉西亞（Yurisbel Gracial）、上林誠知等好手，加上周東佑京竄起，這個月的選秀會上第一指名入團的社會人隊外野手佐藤直樹，如果這個季末再補進巴倫汀，福田秀平的出賽空間只會更加壓縮。對於一名已經30歲的選手來說，想要把握職棒生涯難得的FA權利，到一個有機會固定出賽、一展身手的舞台，心情不難理解。

不過攤開福田秀平的生涯成績單，可以發現他的平均打擊率僅0.235，單季最多打點只有26分，可說完全不起眼。福田單季在一軍最多出賽也不過是去年球季的110場，今年一軍出賽80場，擊出9支全壘打，已是單季新高。另外，第一輪季後賽對樂天第二戰擊出致勝全壘打，交流戰對巨人從菅野智之手中轟出全壘打，成為軟銀交流戰優勝的功臣，都證明了福田秀平關鍵時刻的優異攻擊能力，加上優異的速度以及內外兼修的防守能力，也使得他在數字之外的價值被其他球隊給予高度評價，以一名年薪不到4,000萬日幣的C等選手來說，相當不容易。

在巴倫汀、秋山翔吾、大島洋平等A咖選手的爭奪戰開啟之前，福田秀平先以C咖之姿吸引多支球隊競逐，後續動向受矚目程度完全不輸A咖，也勢必將會牽動各隊在FA策略上的佈局。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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