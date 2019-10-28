日職／C咖福田秀平超搶手 攪亂各隊FA佈局

2019年被譽為是近年FA好手如雲、市場蓬勃的一年，除了4屆太平洋聯盟安打王秋山翔吾、2019年中央聯盟安打王大島洋平，以及廣島隊當家二壘手菊池涼介、羅德隊守護神益田直也之外，就連養樂多隊洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）也加入戰局，取得了日本國內FA資格。

巴倫汀今年在因傷未打滿整季，只出賽120場比賽的情況下仍有33支全壘打、93分打點，取得FA之後明年球季上場將不受外籍名額限制，對於日本職棒各球團來說是相當大的誘因，在日本職棒總冠軍戰碰頭的巨人、軟銀雙強，都對他有興趣，其中媒體推測軟銀已經開出2年10億日幣的條件準備網羅。秋山翔吾有意挑戰大聯盟，除了西武全力挽留之外，一旦秋山宣告行使FA，軟銀、樂天、巨人等隊都有可能帶著大筆資金出手。

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荷藉洋砲巴倫汀幾乎是基本盤30轟、100分打點的保證，取得FA資格不再受洋將名額限制，在市場上身價更是暴衝。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影 分享 facebook

不過，由於上述這幾名球員都是屬於薪資的A等級（隊內日本選手年薪排名前3名），因此有本錢搶人的不出幾支財力雄厚的球隊，加上還有附帶金錢或選手補償的問題，使得現在市場現況上反而是鈴木大地、美馬學、福田秀平等幾名「非A咖」球員顯得十分熱門。

33歲的樂天投手美馬學今年投出8勝5敗、防禦率4.01，是洋聯達到規定投球局數的6名投手之1，在各隊普遍缺投手的情況下應該有不錯的行情。羅德隊的鈴木大地今年繳出0.288打擊率、15支全壘打、68分打點的生涯最佳成績，加上內外野等多個守備位置他都可以勝任，引起巨人、西武、中日、樂天等隊的關注，詢問度相當高。尤其是C咖的福田秀平更是已經一躍為好幾支球隊都垂涎三尺的好手。

樂天投手美馬學成績並不是非常亮眼，但考慮他的投球局數多達143.2局，並有聯盟最多的2場完投，在自由市場也成為搶手貨。 擷圖自維基百科／Eargus攝影 分享 facebook

養樂多隊新任監督高津臣吾已經有面臨激烈爭奪戰的準備：「像福田這樣的選手，不管哪一支球隊都想要吧！？」西武獅隊GM渡邊久信也表示：「能力高並且具備關鍵時刻的打擊能力，加上守備佳，是我們所需要的選手。」目前除了西武、羅德、樂天等洋聯球隊之外，央聯的養樂多、中日也興趣濃厚，成為目前FA市場上最夯的選手。

軟銀已經開出年薪1億日幣以上的複數年合約，全力留人，對於今年年薪僅3,600萬的福田秀平來說是相當高的肯定。不過也正是因為3,600萬的C等級（隊內日本選手年薪排名11名以下），使得網羅他的新球隊不必付出任何選手或是金錢補償的代價，間接讓福田秀平在市場上的身價水漲船高。

軟銀外野手福田秀平生涯平均打擊率不過.230，由於本季打出生涯單季最高的.263打擊率與最多的7支全壘打，再加上制度的關係，讓他成為多支球隊很想要的球員。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

軟銀過去行使FA離隊的選手並不多，主要只有杉內俊哉、森福允彥、鶴岡慎也等人。這一次福田秀平考量的除了待遇之外，更大的渴望在於出賽機會，而這是近幾年僅能在戰力雄厚、多只能代打或代跑的軟銀所難以達到的。軟銀外野已經有柳田悠岐、中村晃、葛拉西亞（Yurisbel Gracial）、上林誠知等好手，加上周東佑京竄起，這個月的選秀會上第一指名入團的社會人隊外野手佐藤直樹，如果這個季末再補進巴倫汀，福田秀平的出賽空間只會更加壓縮。對於一名已經30歲的選手來說，想要把握職棒生涯難得的FA權利，到一個有機會固定出賽、一展身手的舞台，心情不難理解。

不過攤開福田秀平的生涯成績單，可以發現他的平均打擊率僅0.235，單季最多打點只有26分，可說完全不起眼。福田單季在一軍最多出賽也不過是去年球季的110場，今年一軍出賽80場，擊出9支全壘打，已是單季新高。另外，第一輪季後賽對樂天第二戰擊出致勝全壘打，交流戰對巨人從菅野智之手中轟出全壘打，成為軟銀交流戰優勝的功臣，都證明了福田秀平關鍵時刻的優異攻擊能力，加上優異的速度以及內外兼修的防守能力，也使得他在數字之外的價值被其他球隊給予高度評價，以一名年薪不到4,000萬日幣的C等選手來說，相當不容易。

在巴倫汀、秋山翔吾、大島洋平等A咖選手的爭奪戰開啟之前，福田秀平先以C咖之姿吸引多支球隊競逐，後續動向受矚目程度完全不輸A咖，也勢必將會牽動各隊在FA策略上的佈局。