球迷是延緩轉賣的動力 劉玠廷：時間已經到了

2019-10-27 03:40 中央社 桃園26日電



La New集團董事長劉保佑（右起）和桃猿領隊劉玠廷率隊繞場。 聯合報記者季相儒／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿今天在桃園棒球場進行告別賽，領隊劉玠廷表示，沒想到這天這麼快到來，近幾年球迷人數成長是延緩轉賣的動力，也有了做夢的權力，不過他說：「時間已經到了。」

劉玠廷表示，經營16年以來，一直很努力想要延緩這一天的到來，「當興農楊家、兄弟洪家轉賣，我們想說總有一天會輪到劉家，所以一直很努力想改變、突破，這幾年也做出了一些成績，但時間已經到了，中小企業的時代結束了。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Lamigo是在去年底決定轉賣球隊，因此劉玠廷指出，今年不管是春訓、開幕戰，都是用最後一次的心情面對，他說：「有一點逃避的心態，會覺得離球季結束還有很長時間，但7月一下就到了，要對外宣布轉賣，之後想說還有下半季，沒想到今天這個日子這麼快到來。」

確定由樂天入主後，劉玠廷一方面慶幸樂天能提供更好資源，「卻要面對16年情感的割捨，在球迷很少的年代，我們沒有做夢的權利，只能為了聯盟的生計堅持著，隨著球迷人數的增長，讓我們敢於追夢。」

告別儀式在進行繞場時，劉玠廷深深感謝球迷，也希望未來中職能有更多滿場的場面，他認為，球迷支持是經營球隊的動力，「最讓我們割捨不下的也是這部分，可能我們早就結束了，但球迷吶喊讓我們很猶豫。」

劉玠廷回憶，2012年在桃園球場封王時，總冠軍賽球迷不多，「那種封王當然是一種榮譽，但說實在心情上沒有那麼激動，人數慢慢成長後，球員也是一樣，就會愈在乎輸贏，使盡吃奶的力量，這就是運動的魅力所在。」

告別賽之後，劉玠廷表示，並不會馬上離開，世界12強有賽事在桃園球場進行，年底還有演唱會，要交接給樂天球團的事情也還很多，他指出，12月31日之前會全部交接完畢。