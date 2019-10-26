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中職／猿隊告別影片 林智勝、陳金鋒驚喜現身

2019-10-26 23:23聯合報 記者吳敏欣／桃園即時報導

Lamigo桃猿隊告別賽後，身影即將消失中職場上，不少先前效力過的前球員也透過影片致意，包含陳金鋒林智勝都驚喜亮相，表達對前東家的惜別之意。

告別賽後在大螢幕播放影片，包含前總教練蔡榮宗、前球員黃龍義等都現身，過去曾效力10年、現為中信兄弟隊球員的林智勝露面時，現場球迷一陣驚呼，他說，「非常感謝劉保佑董事長以及劉玠廷領隊，為台灣的棒球付出了整整16年的時間，從La New到Lamigo，我們這些球員以及所有的球迷都非常感謝你們，雖然Lamigo即將走入歷史，我相信所有的球員或是球迷，絕對不會忘記Lamigo這麼偉大的球隊。」

前台灣巨砲陳金鋒雖然現在是富邦悍將隊副領隊，也在影片中對待了11年的球隊感性說道，「從La New到Lamigo，這10幾年來感謝董事長和領隊的照顧，我相信所有的球迷也會很不捨，這個過程，我想會烙印在所有支持這支球隊的球迷心中，我想應該是一輩子，也沒有人以取代這段美好的時光。」

總統蔡英文也在影片最後壓軸現身，表示明年會再次於總統府見拿下中職30年總冠軍的猿隊。

林智勝中職陳金鋒

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