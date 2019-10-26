中職／最後的藍色彩帶海 桃猿告別賽20810人進場創紀錄

2019-10-26 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／桃園即時報導



Lamigo桃猿拋下最後一次藍色彩帶海。記者季相儒／攝影 分享 facebook

明年即將轉交給日本樂天集團的Lamigo桃猿隊舉辦告別賽，共吸引20810球迷進場說再見，寫下桃園棒球場最多進場人數紀錄，最後Lamigo桃猿隊以3：1贏下La New熊隊，比賽結束的瞬間，全場拋下最後一次的藍色彩帶海。

La New集團董事長劉保祐賽後穿著La New熊球衣現身場上，和身為領隊的兒子劉玠廷一起接受球員們高高拋起，他向球迷坦言心情惆悵，但天下無不散的宴席，要球迷未來持續支持樂天，並且點出，「中職最缺的就是平日觀眾。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

劉玠廷拿著講稿眼眶泛紅唸完致詞，坦言樂天入主後心情很複雜，一方面想到未來會有更好的環境，一方面又要對16年的情感割捨，「我們一直很努力想延後今天的到來，從興農楊家、兄弟洪家轉賣，我就想到有一天可能會輪到我們，所以拚命做出點成績，如今也象徵中小企業的時代結束了。」