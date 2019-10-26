中職／滿場見證桃猿告別賽 劉保佑：擁有球隊 這輩子無憾

2019-10-26 22:30 攝影中心 記者 攝影中心 記者 季相儒 ／桃園即時報導



Lamigo球團即將轉手給樂天，今天在桃園主場舉辦告別賽，全隊分成La new和Lamigo兩隊，以比賽形式和球迷道別。滿場猿迷踴躍參與這最後一場的賽事，見證猿隊隊史最後一戰。賽後La new集團董事長劉保佑受訪時說到：「以公司的規模能擁有職業球隊，這輩子無憾」。

【中央社／26日電】

Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉辦告別賽，董事長劉保佑說，從不懂棒球到熱愛棒球，16年來有許多酸甜苦辣，今天也感到惆悵，不過他認為，公司這樣的經濟規模，不應再擁有球隊。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Lamigo董事長劉保佑與兒子劉玠廷，一起經營球隊16年，劉保佑在告別賽後的儀式上說：「今天我都裝作很開心的樣子，但頂不住我內心的惆悵，這16年來從不懂棒球、到我懂棒球、到我喜歡棒球、到我熱愛棒球，有許多酸甜苦辣。」

在致詞當中，劉保佑特別感謝前總統馬英九及總統蔡英文，他指出10年前中職發生假球案時，馬英九召開棒球國是會議，制定新法令，讓中職能遠離黑道。劉保佑也說：「蔡總統3年多來多次接見，也2次到訪桃園球場，對我們相當重視，明年2月會再進一次總統府。」

劉保佑表示，全世界沒有這麼小經濟規模的公司，能經營一支職業球隊，「所以我感到很滿足，內心無憾，但是天下沒有不散的筵席，有再多理想、想法，但是基於現實面，不得不跟各位告別」。

劉保佑指出，之前跟劉玠廷到國外考察時，都在思考這樣的經濟規模不應該擁有球隊，認為中華職棒要更上一層樓，大公司接手球隊後，終於能跟日本、韓國有得比，「希望把中華職棒給帶上來，不能老是在這個泥淖裡」。

劉保佑認為，美國連小聯盟球隊一場觀眾人數都破萬，也點出中職最缺平日觀眾，「我們都留口水，什麼時候我們才能這樣，球隊、政府、球迷，各方面都要努力，政府一定要帶頭」。