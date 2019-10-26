中職／重披La New熊球衣 詹智堯想起第一年
2019-10-26 18:12
聯合報 記者吳敏欣
／即時報導
Lamigo桃猿隊告別賽，36歲老將詹智堯因為被分在La New熊隊，重新穿上許久未穿的湖水綠球衣出賽，擔任先發第一棒的他直呼，「很期待，很興奮，想起第一年進來打球。」
詹智堯2009年加入球隊，是目前陣中僅剩4人參與過前身La New熊前身的現役球員之一，今天重新穿起打職棒來的第一件球衣，他也擁上許多回憶，「印象中以前球迷没那麼多，比賽中都在數球迷，有時候工作人員還比球迷多，所以我們真的很感謝球團和球迷的不離不棄，好好珍惜現在的環境。」
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從La New熊時期的菜鳥，到現在成為隊上最年長的球員，詹智堯回憶說，「那時候還是學弟，聽學長在指導我們，我還有林智平、鍾承祐都是被念的那一群。」接著開玩笑繼續說，「現在也是學弟在念我們，怎麼跑這麼慢。」
談到即將由日本樂天集團當老闆，詹智堯回應，「目前為止還沒什麼想法，還是先把自己的明年賽季準備好。」
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