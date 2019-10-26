中職／猿告別賽當La New熊教頭 林振賢：成軍像在昨天

2019-10-26 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



林振賢教練。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿即將交由日本樂天集團接手，今天在桃園棒球場舉辦告別賽，二軍總教練林振賢執掌La New熊隊兵符，從2003年底就進入球團執教至今，他感慨地說，「好像成軍就在昨天而已。」

林振賢回憶，當時2003年12月底成軍時，他還客串主持人，後來球團找日籍的大田卓司當第一任總教練，還曾和其它的台灣教練一起被集合訓話，「日本人比較嚴格，像是做操没戴帽子也要罰錢。」

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沒想到16年過後，林振賢不但在告別賽擔任La New熊總教練，兒子林大展還在對手Lamigo桃猿隊陣中，是先發第九棒、一壘手，「他笑著跟我說桃園處女秀就是滿場兩萬人。」

打擊教練曾豪駒則是從代訓球員起步，也在這支球隊待了16年，認為幾個印象較深的時刻，包含2007年總冠軍賽對統一獅隊打出火藥味，2015年總冠軍賽隊中信兄弟隊從1勝3敗逆轉封王、完成「不可能的任務」，還有今年完成三連霸。

對於職棒生涯即將第一次換東家，曾豪駒坦言既期待又怕受傷害，「希望樂天集團能為這個大環境做出改變，包含軟、硬體和概念的提升，相信在經過磨合後，能有煥然一新的面貌。」