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MLB／太空人4:1扳回一城 終結國民季後賽8連勝

2019-10-26 12:12聯合報 記者陳宛晶／即時報導

太空人布蘭特利有兩分打點。 歐新社
太空人布蘭特利有兩分打點。 歐新社
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2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

國民隊史成軍51年來、

華盛頓特區等待86年的第一場世界大賽主場戰役，沒能盼到想要的結局，太空人靠著安打適時串聯，以4：1帶走勝利，國民的季後賽八連勝畫下句點，但仍在系列賽握有2勝1敗領先。

太空人不想被逼到懸崖邊緣，今天在計分板上率先打破鴨蛋，前3分的得分模式幾乎複製貼上，都靠一壘安打與二壘安打的串聯突破城池，瑞迪克（Josh Reddick）在第二局敲出安打，為太空人先馳得點，布蘭特利（Michael Brantley）在第三局和第五局的一壘安打，也各帶有1分打點。

國民前三局都攻占得點圈，第三局甚至靠1安打、2保送擠成滿壘，但最終都無功而返，直到第四局才有斬獲，老將辛默曼（Ryan Zimmerman）先獲保送上壘，羅伯斯（Victor Robles）補上三壘安打，幫助國民破蛋。

3：1的領先握在手中，葛蘭基卻無法撐滿五局，第五局送出2K，但也讓伊頓（Adam Eaton）敲出一壘安打、卡布雷拉補上二壘安打，打退葛蘭基，留下4.2局投球，交由詹姆斯（Josh James）接手，面對辛默曼賞出三振化解危機。

國民先發投手桑契斯（Aníbal Sánchez）則投5.1局被敲10安打、失4分，包括第六局被奇利諾斯（Robinson Chirinos）敲出陽春砲，將兩隊差距再擴大為4：1。

國民隊史從1969年創立以來，今年是首度挺進世界大賽，也因此直到今天才迎來隊史首場世界大賽主場，華盛頓特區更是已經相隔86年沒有世界大賽賽事舉辦，前一回已要追溯到1933年華盛頓參議員（明尼蘇達雙城前身），今天全城氣氛熱鬧的像是辦喜事，卻沒能迎接勝利到手。

太空人搶下一勝後，確定系列賽至少要打到第五戰；國民在接下來兩戰仍是主場球隊，柯賓（Patrick Corbin）將扛第四戰先發任務。

太空人瑞迪克首分打點。 歐新社
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太空人亞土維擊出兩支二壘打。 歐新社
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太空人先發投手蘭基(右)與捕手互動。 歐新社
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國民先發投手桑契斯難掩失望表情。 歐新社
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