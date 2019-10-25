12強賽／首場實戰飆速150公里 張奕只在意尾勁

2019-10-25 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／桃園即時報導



歐力士隊旅日投手張奕今年入選世界12強賽，也是他成年後首度披中華隊戰袍，更是在台灣打國際賽的初體驗，今天在熱身賽亮相，聽到看台上傳來的中文加油聲，他笑說：「平常都是聽到日語，聽到國語很新鮮。」

張奕在日職棄打從投，今年繳出好表現，被選進中華隊名單中，久違的在家鄉出賽，賽後也有不少球迷喊他名字向他要簽名。

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今天在熱身賽登板對戰新北市隊，中繼1局，送出2次三振，最快球速達150公里，但對於自己的表現，他僅認為是「普普通通」，「球速我沒有很在意，我在意的是尾勁。」

談起自己的投球內容，張奕認為：「做的好的部分，是變化球的控球和直球尾勁，不好的地方是節奏有點慢。」今年12強賽設有嚴格規定，投球準備時間限制20秒，張奕表示，自己平常投球節奏就算快，不會受太大影響。