12強賽／不是樂樂槍 洪總讚江少慶「真的有實力」
2019-10-25 22:33
聯合報 記者葉姵妤
／桃園即時報導
世界12強賽中華隊首場熱身賽，江少慶今天對新北市隊先發1局，被王柏融敲1安，送出3次三振，最快球速投到155公里，讓中華隊總教練洪一中直言：「真的有實力。」
江少慶今天先發1局小試身手，連續三振王威晨、林立，接著被穀保家商同學王柏融揮出安打，但馬上再K掉中華隊第4棒林泓育，沒有失分。
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洪一中表示：「本來就知道他的球很快，只是不知道是真快還是假快。」但看完江少慶今天的表現，洪總說：「均速都有150公里以上，就不是測速槍的問題，是真的有實力。」洪總坦言，原本有在想今天是不是「樂樂槍」，但後面的投手球速都正常，排除這疑慮。
江少慶指出，今天的球速和正常球季差不多，登板主要是調整直球的控球和變化球使用比例。雖然距離他前一次實戰已隔1個月，但江少慶說：「這幾天回台灣，自己都有進牛棚。」目前就是盡量把自己的狀況調整到正式比賽的狀態。
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