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12強賽／中華隊首場熱身賽 廖乙忠、江少慶先發

2019-10-25 17:47聯合報 記者葉姵妤／台北即時報導

王柏融在首場熱身擔任第三棒。 報系資料照
王柏融在首場熱身擔任第三棒。 報系資料照
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中華隊備戰下個月開打的世界12強棒球賽，今天將進行首場自辦熱身賽，晚間6點30分在桃園棒球場對戰新北市隊，Lamigo桃猿隊主砲林泓育扛「四番」，火腿隊旅日選手王柏融擔任先發第3棒。

中華隊選手在本周才全部到齊，練球之餘也安排兩場自辦熱身賽，今天晚間對上新北市隊，下周一晚間則要和味全龍隊交手，地點都在桃園棒球場，且免費開放進場，沒有提供轉播。

今晚的賽事，也是中華隊成軍後的首場實戰，投手群除了「火球男」劉致榮還在調整，其他投手預計都會出賽，並會擔任新北市隊投手。先發投手分別為廖乙忠及江少慶。

中心打線分別為王柏融、林泓育及陳俊秀，今年總冠軍賽MVP林立擔任先發第2棒、二壘手，三壘交給王威晨，但總教練洪一中指出，目前還在測試球員狀況，還並非確定的陣容，先藉由自辦熱身賽觀察選手狀況。

中華隊首場自辦熱身賽先發打序：

 第1棒 三壘手 王威晨

第2棒 二壘手 林立

第3棒 右外野手 王柏融

第4棒 指定打擊 林泓育

第5棒 一壘手 陳俊秀

第6棒 左外野手 蘇智傑

第7棒 中外野手 林哲瑄

第8棒 捕手 張進德

第9棒 游擊手 王勝偉

世界棒球12強棒協

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