12強／劉致榮首場熱身賽休兵 28日再戰味全龍
2019-10-24 20:21
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
中華隊備戰世界12強棒球賽，明天（25日）將在桃園球場對新北市成棒隊展開首場熱身賽，中華隊陣中12名投手除了亞洲錦標賽MVP劉致榮，其餘11人全部登板。
世界12強賽11月5日開打，中華隊明天第一場自辦熱身賽和新北市隊交手，28日再戰味全龍隊，官辦熱身賽則是11月2日、3日分別對決古巴、澳洲隊。
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明天首場自辦熱身賽晚上6點半開打，開放球迷免費進場觀戰。
中華隊總教練洪一中為了多讓投手群上陣，明天安排廖乙忠擔任中華隊先發投手，江少慶代表新北市隊先登板，張奕、林鋅杰、林凱威、黃子鵬、王躍霖、陳冠宇、陳禹勳、陳鴻文、吳昇峰也要登板測試狀況，旅美投手胡智為月底報到。
劉致榮20日投完亞錦賽冠軍戰後，仍需時間調整，明天確定不會亮相，28日桃園再戰龍隊。
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