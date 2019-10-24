MiLB／整季僅出賽2場 曾仁和：現在傷都好了

2019-10-24 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



旅美投手「土虱」曾仁和今年遭小熊隊釋出後轉戰遊擊兵隊，整季卻僅在6月及8月於小聯盟出賽2場，狀況成謎，今天他在媒體面前現身，也親自解釋自己這一年的經歷，並強調目前傷勢都已恢復。

曾仁和去年陷入低潮，今年4月中被小熊釋出，之後被遊騎兵簽下，卻遲遲沒出賽，他說：「到了遊騎兵後，球隊把我送去DRIVELINE（位於西雅圖的訓練中心）一個半月，接受科學化棒球訓練，主要是希望讓我球速增加、調整動作。」

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從訓練中心回到球隊後，曾仁和到亞利桑納訓練了1個月，也開始比賽，不料右手肘不適，球隊安排他進行核磁共振檢查，再展開復健，強化手臂，狀況慢慢恢復，「原本有要比賽，但手還沒有準備好。」

然而他在8月中於新人聯盟進行復健賽，中繼面對4名打者，投出3次保送、被敲1支安打，失3分，控球大走鐘。曾仁和提到，那也是自己第一次遇上這樣的狀況，「因為滿久沒有比賽了，教練要我要敢丟。」

但在那之後，曾仁和手又出現不適，再次停機。他也透露：「原本球隊有想要讓我去秋訓，但那個比較多是新人去參加，所以還是回台灣繼續訓練。」如今他表示，休息了很久，自己的傷勢都好了。

曾仁和與遊騎兵簽下1年約，明年動向還未知，他提到：「球隊有說可能會談，但也要等世界大賽比完後才知道。」對於下一步，曾仁和還是希望留在美職再拚機會。