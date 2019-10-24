中職／兄弟5人包辦金手套獎 王勝偉9座史上最多
2019-10-24 17:18
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
中職官方今天宣布本季金手套獎得主，九位獲獎球員中，中信兄弟隊包辦五人，成為最大贏家；去年從缺的游擊手獎項，由常勝軍王勝偉再度奪下，生涯第九次獲獎。
金手套獎得主分別是投手鄭凱文、捕手林祐樂、一壘手陳俊秀、二壘手吳東融、三壘手王威晨、游擊手王勝偉、外野手蘇智傑、林哲瑄、張志豪。
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今年首次獲獎的六人是鄭凱文、林祐樂、陳俊秀、吳東融、王威晨、蘇智傑，其中陳俊秀、蘇智傑奪下最佳九人、金手套獎雙料獎項。
中職指出，今年共有44名球員符合金手套獎票選資格，王勝偉在2008到2019年期間九度獲獎，也是中職擁有最多金手套獎的游擊手，張志豪生涯第四次奪下金手套獎、外野手三連霸，林哲瑄四連霸。
中職29日進行年度頒獎典禮，最佳進步獎、年度新人獎、年度MVP當天揭曉。
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