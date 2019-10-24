MLB／兄弟無法一起打國家隊 王維中仍替王躍霖開心

2019-10-24 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



旅美投手王維中下午在台北舉辦媒體見面會。記者林俊良／攝影 分享 facebook 世界12強賽中華隊28人名單日前確認，全隊只有陳冠宇一名左投，等不到旅美投手王維中的加入，今天王維中現身媒體見面會，也親自談到近況，雖然無法參與12強賽，但很替入選的哥哥王躍霖高興。

王維中目前仍在海盜隊的40人名單中，無法參與12強賽，但就算現在被移出40人名單中，距離12強賽開打不到2周時間，王維中說：「自己這陣子都沒有丟球，要我馬上調整也來不及。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而他效力於Lamigo桃猿隊的哥哥王躍霖，今年將再披中華隊戰袍出征，只是兩人期待的「兄弟合體」又無望，王維中說：「他入選，我覺得最高興的應該是我，滿希望可以跟他一起在國家隊，雖然我沒有進，但他看到他再回到國家隊，替他滿高興的。」

儘管分隔兩地各自打拚，兄弟倆在球季間都保持聯繫，王維中透露：「平常我們每天都會⋯⋯『早安』，問候彼此。」