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MLB／兄弟無法一起打國家隊 王維中仍替王躍霖開心

2019-10-24 16:39聯合報 記者葉姵妤／即時報導

旅美投手王維中下午在台北舉辦媒體見面會。記者林俊良／攝影
旅美投手王維中下午在台北舉辦媒體見面會。記者林俊良／攝影
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世界12強賽中華隊28人名單日前確認，全隊只有陳冠宇一名左投，等不到旅美投手王維中的加入，今天王維中現身媒體見面會，也親自談到近況，雖然無法參與12強賽，但很替入選的哥哥王躍霖高興。

王維中目前仍在海盜隊的40人名單中，無法參與12強賽，但就算現在被移出40人名單中，距離12強賽開打不到2周時間，王維中說：「自己這陣子都沒有丟球，要我馬上調整也來不及。」

而他效力於Lamigo桃猿隊的哥哥王躍霖，今年將再披中華隊戰袍出征，只是兩人期待的「兄弟合體」又無望，王維中說：「他入選，我覺得最高興的應該是我，滿希望可以跟他一起在國家隊，雖然我沒有進，但他看到他再回到國家隊，替他滿高興的。」

儘管分隔兩地各自打拚，兄弟倆在球季間都保持聯繫，王維中透露：「平常我們每天都會⋯⋯『早安』，問候彼此。」

王維中中華隊王躍霖

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