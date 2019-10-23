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日職／軟銀「直落四」擊敗巨人 近6年奪5冠

2019-10-23 20:44聯合報 記者葉姵妤／即時報導

日職總冠軍戰軟銀擊敗巨人奪冠。 擷圖自推特
日職總冠軍戰軟銀擊敗巨人奪冠。 擷圖自推特
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日職總冠軍賽第4戰，巨人隊推王牌菅野智之先發，依舊沒能力挽狂瀾，軟銀隊賈西亞（Yurisbel Gracial）在4局上轟出3分砲，成為致勝一擊，終場以4：3贏球，直落4場擊敗巨人隊，在客場東京巨蛋封王，奪下近6年的第5冠；陽岱鋼代打1打數沒表現。

面對巨人隊先發投手菅野智之，軟銀隊前3局僅賈西亞擊出1支安打，兩隊維持0：0平手，4局上今宮健太、戴斯派耶（Alfredo Despaigne）掃出安打，賈西亞接著轟出左外野3分全壘打，一棒打下3：0領先。

至於巨人隊打線前5局沒能從和田毅手中攻進分數，直到6局下軟銀隊啟用牛棚，岡本和真從蘇亞雷斯（Robert Suarez）手中揮出2分全壘打，讓比數形成1分差。

但7局上菅野智之又有危機，軟銀隊福田秀平靠失誤上壘，松田宣浩敲安打，長谷川勇也擊出二壘滾地球又造成巨人隊失誤，軟銀隊多添保險分，將比數改寫為4：2。

巨人隊在7局下掀反撲，攻占一、二壘後，丸佳浩擊出左外野二壘打送回1分，雙方回到1分差，但岡本和真接著擊出內野滾地球形成第3個出局數，沒能替球隊建功，雙方回到1分差。軟銀隊牛棚最終仍守住領先優勢，在客場封王。

巨人隊旅日好手陽岱鋼此戰在9局下1出局後上場代打，面對森唯斗擊出游擊方向滾地球，奮力衝向一壘，經重播輔助判決後仍被判定出局，今年4場系列賽都沒有先發，且僅第2、4戰各獲得一次代打機會，合計2打席沒有安打，吞1次三振。

和田毅此戰先發5局，僅被敲出1支安打，送出6次三振，沒有失分，拿下勝投。菅野智之主投6.1局，挨6支安打（1轟），失4分（3分責失），承擔敗投。

軟銀隊自2014、15、17、18年後，近6年5度挺進日職冠軍戰都如願封王，奪下隊史第10冠。至於巨人隊繼2013年後再次打進日職冠軍戰，但以4連敗遭清盤，最後一次總冠軍停在2012年。

巨人軟銀

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