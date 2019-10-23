日職／軟銀「直落四」擊敗巨人 近6年奪5冠

2019-10-23 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



日職總冠軍戰軟銀擊敗巨人奪冠。 擷圖自推特 分享 facebook 日職總冠軍賽第4戰，巨人隊推王牌菅野智之先發，依舊沒能力挽狂瀾，軟銀隊賈西亞（Yurisbel Gracial）在4局上轟出3分砲，成為致勝一擊，終場以4：3贏球，直落4場擊敗巨人隊，在客場東京巨蛋封王，奪下近6年的第5冠；陽岱鋼代打1打數沒表現。

面對巨人隊先發投手菅野智之，軟銀隊前3局僅賈西亞擊出1支安打，兩隊維持0：0平手，4局上今宮健太、戴斯派耶（Alfredo Despaigne）掃出安打，賈西亞接著轟出左外野3分全壘打，一棒打下3：0領先。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

至於巨人隊打線前5局沒能從和田毅手中攻進分數，直到6局下軟銀隊啟用牛棚，岡本和真從蘇亞雷斯（Robert Suarez）手中揮出2分全壘打，讓比數形成1分差。

但7局上菅野智之又有危機，軟銀隊福田秀平靠失誤上壘，松田宣浩敲安打，長谷川勇也擊出二壘滾地球又造成巨人隊失誤，軟銀隊多添保險分，將比數改寫為4：2。

巨人隊在7局下掀反撲，攻占一、二壘後，丸佳浩擊出左外野二壘打送回1分，雙方回到1分差，但岡本和真接著擊出內野滾地球形成第3個出局數，沒能替球隊建功，雙方回到1分差。軟銀隊牛棚最終仍守住領先優勢，在客場封王。

巨人隊旅日好手陽岱鋼此戰在9局下1出局後上場代打，面對森唯斗擊出游擊方向滾地球，奮力衝向一壘，經重播輔助判決後仍被判定出局，今年4場系列賽都沒有先發，且僅第2、4戰各獲得一次代打機會，合計2打席沒有安打，吞1次三振。

和田毅此戰先發5局，僅被敲出1支安打，送出6次三振，沒有失分，拿下勝投。菅野智之主投6.1局，挨6支安打（1轟），失4分（3分責失），承擔敗投。

軟銀隊自2014、15、17、18年後，近6年5度挺進日職冠軍戰都如願封王，奪下隊史第10冠。至於巨人隊繼2013年後再次打進日職冠軍戰，但以4連敗遭清盤，最後一次總冠軍停在2012年。