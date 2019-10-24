亞土維、卡布雷拉故鄉 一窺委內瑞拉少棒生態

除了石油、美女訓練營及天使瀑布，位處中南美洲的委內瑞拉，最廣為人知的還有棒球。神之左手桑塔納（Johan Santana）、老虎隊重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）及太空人看板球星亞土維（José Altuve），都來自這塊「小威尼斯」。

太空人二壘手亞土維(左)剛拿下美聯冠軍戰MVP，他就是出生於委內瑞拉的棒球好手。 美聯社 分享 facebook

委國棒球風氣興盛 球員冀望靠棒球扭轉家境

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總括而言，中南美洲風氣最盛的運動是足球，但委內瑞拉是少數例外——因古巴菸草商常至委國駐點販售，加上早期與美國經濟互動頻繁，在這兩個棒球強國的薰陶下，他們的棒球運動日漸興盛。目前，委內瑞拉是美國職棒球員來源第三高的國家，僅次於美國與多明尼加。

就像國球一般，委內瑞拉從事棒球運動的密度很高；也因此，他們從少棒階段的分級就很細——與台灣不同，委內瑞拉有四種少棒組織，分別為fevebeisbol、Corporación Criollitos de Venezuela、少棒聯盟與小馬聯盟。其中少棒聯盟及小馬聯盟只存在於委內瑞拉的幾個州，這兩個聯盟有自己的規則，絕大部分的委國球員並不適用。此外，只有fevebeisbol才有權力徵召選手參與國際賽，如WBSC舉辦的U-12、U-15、U-18、P-12。

以前委國大多數的少棒隊伍一週平均只練2小時，加上大多教練都是業餘、有些甚至是不支薪的志工，訓練內容相當基礎；不過，近幾年來，專業的經紀人開始把觸角伸進少棒，提供對症下藥的訓練菜單，「舉例來說，這次的U-12委內瑞拉代表隊成員，背後已經有經紀人給予專業訓練了。」馬林魚隊駐委國球探赫南德茲（Tibaldo Hernández）提到。許多委國棒球員成功前進大聯盟，給這些孩子樹立了良好的典範，所以他們也在計畫學習英文，為未來進軍美國職棒做準備。

這群球員開始接觸棒球的原因因人而異，大多因為自己是球迷，或親朋好友也在打棒球。不過，他們打球的動機無非是為了讓家境變得更好—受金融危機影響，許多委國家庭視棒球為脫離貧困的解方，因為若選手打出身價，高額的美職簽約金將使整個家族衣食無虞。此外，某些出身自委國的美職球星，如亞土維，休賽季時會回到家鄉做公益，激勵在金字塔底端的幼小球員們，成為他們在棒球路上堅持下去的動力。

反對少棒球員投變化球 訓練方針著眼未來

U-12委內瑞拉在B組預賽以一分險勝強敵美國後，全隊興奮地衝到投手丘相擁慶祝。 林亭攝影 分享 facebook

不過，即便委籍球員在美國職棒表現出色，委內瑞拉在少棒國際賽的成績卻不太理想，在今年U-12世界盃在預賽B組吊車尾進入複賽後，對日本、古巴及中華隊苦吞三連敗，最終僅拿下第六名。整體而言，委國投手常有「一局爆」的情形，打擊方面則易大起大落，是這次在超級循環賽3戰全吃鱉的主因。

不過，委國陣中有許多廣受球探關注的球員，包括在U-12防禦率高達6.43的二刀流阿瓦拉多（Christopher Alvarado）。對於他在國際賽無法表現壓制力的原因，赫南德茲說得直接，「我們很保護小球員的手臂，所以不會允許他們在這個年紀（12歲）投任何變化球。」

阿瓦拉多在委內瑞拉集訓時，曾受到球探關注。他的球質、身體素質佳，不過因鮮少使用變化球，容易被打者鎖定，導致他在U-12世界盃的防禦率高達6.43。 林亭攝影 分享 facebook

在大會允許投手使用變化球的情況下，阿瓦拉多的球路多為直球，當然較難解決打者，「他們在這個階段只剛開始接觸變化球而已。除非是非常重要的局面，我們才會破例讓小朋友投變化球。」赫南德茲表示，委國教練非常保護手臂尚未發展完全的投手，「大多數投手在13歲時，才會開始使用曲球；有些球員甚至在15歲前都只投直球。」對於中華隊少棒國手已能靈活運用變化球，甚至還會使用指叉球，他說：「這就是為什麼大聯盟委籍球員有超過30位，而台灣只有2位。」

進步觀念與完善體制 球員在健康環境中成長

U-12委美之戰，委國游擊手布蘭科（Kennew Blanco）（左）最後一局兩度發生關鍵失誤，賽後自責落淚，總教練維利斯（Andres Veliz）（右）上前賽後擁抱、安慰他。 林亭攝影 分享 facebook

雖然生長在較貧困的環境，委內瑞拉的訓練觀念卻相當進步，也由於少棒教練多為業餘，較沒有戰績考量與被解聘的壓力，讓少棒球員能在場上快樂享受棒球。而場場跟隨在側的球探們，則像是球員成長歷程的見證者，「我們每場比賽追蹤球員，其實情蒐、擔任球探只是一個過程，更希望看到的，是他們有卓越及穩定的表現。」赫南德茲說。在完整的體制內成長，不難想像為何有眾多委國球員，成功一圓加盟美國職棒的夢想。