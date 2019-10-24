台電左投王宗豪—為大賽而生的業餘王牌

29歲左投手王宗豪是業餘強權台電王牌投手，地位等同合庫Ace吳昇峰，王宗豪去年亞運和今年亞錦賽大放異彩，讓球迷見識到台灣棒球界「高手在民間」。

王宗豪是高雄人，畢業於美和中學，2008年世青賽中華隊國手，和陳冠宇、張耿豪、謝榮豪、郭阜林和王威晨並肩作戰，高中畢業後並未升學，而是選擇進台電打球，擔任約聘性質的「體育幹事」，非正式員工。

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王宗豪在台電棒球隊待了多年，始終沒升任正式員工，2013年對他而言是相當關鍵的一年，這一年他征戰荷蘭港口盃，對古巴先發8.1局用了105球，失1分拿下勝投，率領中華隊以2:1擊敗古巴，一戰成名。

王宗豪在亞錦賽金牌戰對日本隊中繼3.1局，飆出7次三振、沒有失分，與後援的劉致榮聯手演出中華隊牛棚大驚奇，事實上他早在2013年港口盃就有過擊敗古巴的英雄事蹟！ 記者余承翰／攝影 分享 facebook

或許有球迷會認為，港口盃只是邀請賽性質的國際賽，投贏古巴沒什麼了不起，可是，當時古巴陣中眾星雲集，強力打者Yulieski Gurriel、Jose Abreu、Yasmany Tomas、Yoan Moncada、Guillermo Heredia後來都上大聯盟，且都是大聯盟各隊主力球員，Erisbel Arruebarrena更被譽為「天下一品游擊手」，王宗豪能壓制古巴強打實屬可貴。當年港口盃古巴最終奪冠。

2013年港口盃結束，同年底王宗豪在全國成棒年度盟主爭霸賽冠軍戰，對文化大學(美孚巨人)先發9局同樣用了105球，只被擊出2支安打，投出6次三振，無失分拿下勝投，率領台電4:0贏球登頂，這是他升上成棒多年首度繳出9局完封勝。

當年文化大學強打如雲，包括王柏融、蘇智傑、詹子賢、朱育賢、鄭鎧文、吳桀睿(原名吳柏毅)，後來他們都成為中職各隊中心打者，王宗豪能完全壓制文大豪華打線相當不易。

台電規定，26歲前沒升任正式員工，就不能留在球隊，還好王宗豪用實力成為正式員工，他曾說：「如果26歲前沒升台電正式，我應該會出來選秀，待在城市隊不會比較好。」即使在台電有保障，王宗豪仍多次考慮打職棒，但認為自己球技不夠成熟，職棒淘汰率高加上家人反對，最終決定留在業餘球界發展。

在業餘打球其實也沒有什麼不好，挑戰職棒也不一定就是正確選擇，王宗豪身體力行，2015、2017、2019年他3度入選亞錦賽國家隊，加上2013年天津東亞運和2018年雅加達亞運，5度征戰荷蘭港口盃或哈連盃，2度赴美與NCAA大學明星隊進行對抗賽，國際賽經驗十分豐富，也為自己棒球人生增添多筆亮彩履歷。

王宗豪不僅國際賽經驗豐富，實績也相當可觀，2017年亞錦賽他對菲律賓先發7局未被敲出安打，無失分拿下勝投，狂飆11次奪三振；那年亞錦賽南韓以尚武隊和韓職年輕球員為主組軍，菲律賓從南韓手中拿下3分，代表他們絕非弱旅。

2017年亞錦賽王宗豪對菲律賓隊完投7局沒被敲安打、送出11K無失分。 圖／中華棒協提供 分享 facebook

2018年亞運預賽對南韓全職業明星隊，王宗豪後援3局未失分，解決曾打過大聯盟的朴炳鎬、金賢洙、黃載均，和超級球星孫兒葉、李政厚；銅牌戰王宗豪對中國先發6局只被擊出1支安打，無失分拿下勝投，預賽他對中國後援0.1局無失分。

今年亞錦賽王宗豪對中國後援2局無失分，冠軍戰對日本後援3.1局無失分拿下勝投，狂飆7次奪三振，表現超亮眼。

當球迷關注去年亞運「抗韓英雄」吳昇峰，和今年亞錦賽冠軍戰劉致榮飆火球完美關門奪冠，別忘了，中華隊這兩場重要勝利，王宗豪幾乎無瑕疵的中繼解危也非常關鍵。

這幾年國際賽王宗豪不管對實力強勁的日本、南韓，或是一心想擊敗我們的中國，還是實力較差的菲律賓，他一分未失，總計21.2局投球，防禦率是完美的零，他曾喊話：「其實合庫、台電很多人有實力打職棒，我想證明業餘球員不會比較差。」

2018年亞運棒球預賽中華對南韓之戰，王宗豪後援3局無失分。 聯合報系資料照片 分享 facebook

王宗豪直球均速約138公里左右，不算特別快，變化球種包括滑球、變速球和新練的指叉球，控球不錯、大賽抗壓力強是其特質，左投是優勢。

合庫吳昇峰國際賽表現亮眼，加上側投功能性入選12強賽國家隊；球速不夠快，名聲相對沒那麼響亮的王宗豪，打12強賽機會可能不大，不過他多次在國際賽好投，讓人很難不注意到這名業餘強投，如今12強賽中華隊缺左投戰力，加上多名投手辭退，或許教練團和選訓委員可以考慮王宗豪，納入評估考量。