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棒球／成軍3個月持續壯大 橋仔頭社區棒球隊招新兵

2019-10-23 15:02聯合報 記者葉姵妤／即時報導

「橋仔頭社區棒球隊」招募新兵。圖／橋仔頭社區棒球隊提供
「橋仔頭社區棒球隊」招募新兵。圖／橋仔頭社區棒球隊提供
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中信兄弟球員許基宏的媽媽張懿文與統一獅隊球團部課長何信標，今年7月成立「高雄市橋仔頭社區棒球隊」，球隊從8人增加至近20人，規模持續壯大，對外「招兵買馬」。

為了讓學子遠離3C產品、培養對棒球的興趣，「橋仔頭社區棒球隊」在今年7月成立，球員人數逐漸增加，今年7月起，社區棒球隊理事長張懿文與標哥也決定，將練習場地從原本的高苑工商棒球場，改到距離捷運站步行5分鐘路程的橋頭國中，交通更便利。

張懿文感謝高苑工商董事長余政憲及校長黃志華，在社區棒球隊成立初期鼎力相助，出借了第二校區棒球場，還派高苑棒球隊教練及隊員協助指導。

高苑工商培育出包括陳偉殷、林子偉、黃暐傑等國內頂尖棒球選手，其中陳偉殷也是橋頭國中校友，因此張懿文提到，「橋仔頭社區棒球隊」移師橋頭國中，仍具有傳承「國球」的意義。

「橋仔頭社區棒球隊」今年7月成軍。圖／橋仔頭社區棒球隊提供
「橋仔頭社區棒球隊」今年7月成軍。圖／橋仔頭社區棒球隊提供
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棒球高苑工商陳偉殷

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