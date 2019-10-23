中職／自由球員資格選手公布 周思齊第2次取得

2019-10-23 01:20 中央社 台北22日電



中信兄弟隊周思齊。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中華職業棒球大聯盟今天公布21名取得自由球員資格選手，其中周思齊是第2次取得資格，但陳江和已退休，還有複數年合約的選手也無法申請。

中職規章規定，年資累計9個球季的選手可取得自由球員資格，共14人，包括統一7-ELEVEn獅隊潘威倫、王鏡銘、高國慶、潘武雄；Lamigo桃猿隊林泓育、林智平、詹智堯、鍾承祐；富邦悍將隊蔡明晋、方克偉、林益全、張正偉；中信兄弟隊陳江和、張志豪。

取得自由球員資格另一個條件為加入中職時大學就讀滿4年以上者，累計打滿8個球季，包括兄弟官大元；獅隊林其緯、陳鏞基；桃猿郭嚴文；悍將林宥穎。另外，悍將賴鴻誠再15天就能取得資格。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

如果過往已行使過自由球員權利，每滿4個球季可再申請一次，兄弟周思齊已符合標準。

中職史上共8人（9次）行使過權利，包括公元2011年陽建福、彭政閔、2013年周思齊、2014年張建銘、2015年陳金鋒、林智勝、鄭達鴻、2016年彭政閔、王勝偉，其中僅林智勝及鄭達鴻成功轉隊。

符合資格選手中，陳江和已退休，複數年合約還沒走完的選手也不能申請，包括林泓育、陳鏞基與王鏡銘等。

中職規章第21章「自由球員辦法」提及，取得自由球員資格選手，如果要行使自由球員權利時，須於公告日起7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利意願，即31日前須提出。