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中職／自由球員資格選手公布 周思齊第2次取得

2019-10-23 01:20中央社 台北22日電

中信兄弟隊周思齊。圖／聯合報系資料照片
中信兄弟隊周思齊。圖／聯合報系資料照片
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中華職業棒球大聯盟今天公布21名取得自由球員資格選手，其中周思齊是第2次取得資格，但陳江和已退休，還有複數年合約的選手也無法申請。

中職規章規定，年資累計9個球季的選手可取得自由球員資格，共14人，包括統一7-ELEVEn獅隊潘威倫、王鏡銘、高國慶、潘武雄；Lamigo桃猿隊林泓育、林智平、詹智堯、鍾承祐；富邦悍將隊蔡明晋、方克偉、林益全、張正偉；中信兄弟隊陳江和、張志豪。

取得自由球員資格另一個條件為加入中職時大學就讀滿4年以上者，累計打滿8個球季，包括兄弟官大元；獅隊林其緯、陳鏞基；桃猿郭嚴文；悍將林宥穎。另外，悍將賴鴻誠再15天就能取得資格。

如果過往已行使過自由球員權利，每滿4個球季可再申請一次，兄弟周思齊已符合標準。

中職史上共8人（9次）行使過權利，包括公元2011年陽建福、彭政閔、2013年周思齊、2014年張建銘、2015年陳金鋒、林智勝鄭達鴻、2016年彭政閔、王勝偉，其中僅林智勝及鄭達鴻成功轉隊。

符合資格選手中，陳江和已退休，複數年合約還沒走完的選手也不能申請，包括林泓育、陳鏞基與王鏡銘等。

中職規章第21章「自由球員辦法」提及，取得自由球員資格選手，如果要行使自由球員權利時，須於公告日起7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利意願，即31日前須提出。

自由球員中職陳江和周思齊林智勝陳鏞基彭政閔王鏡銘林泓育鄭達鴻
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