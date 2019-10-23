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業餘投手亞錦賽發光 職棒養成相形見絀

2019-10-23 07:00Tzuyi

2018年8月舉辦的第18屆印尼雅加達亞運，中華隊在僅有7位職棒年輕球員支援的情況下，靠著業餘好手打出令人驚豔的比賽。今年甫結束的第29屆亞洲棒球錦標賽，雖然擁有林子偉、張育成等美職打者，但實際讓眾人眼睛為之一亮的，依然是業餘球員的表現。

這次亞錦賽的業餘球員名單，有早已被視為比許多職棒球員還強的吳昇峰、王宗豪、林瀚及蕭帛庭等好手。還有無緣職棒的鄭祐豪、戴如量及楊振裕，以及離開職棒後棄投從打的姜建銘和陳敏賜。除了最年輕的先發投手陳柏毓外，本屆最耀眼的則是讓日本聞之色變、感到絕望、拿下MVP的劉致榮

劉致榮展現王牌身手，顯示目前業餘球隊不再是頻繁亂操，而是具有保護及養成球員的觀念...
劉致榮展現王牌身手，顯示目前業餘球隊不再是頻繁亂操，而是具有保護及養成球員的觀念與做法。 聯合報系資料照片
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劉致榮以往多以擔任游擊手為主，與相差一歲的陳琥，是過去最受矚目的青棒二刀流球員。2016年陳琥選擇以高中應屆畢業身分參加中職選秀會，在第一輪被中信兄弟選入。劉致榮於次年畢業，則是選擇進入文化大學，不過因為肩傷影響，他連入選U-23世界盃都辭退，關注度已不如以往。

今年梅花旗全國大學棒球錦標賽，劉致榮終於以投手身份復出，隨即飆出158公里的球速，成功吸引目光，讓他成為唯一入選亞錦賽的大專生球員。他不僅強勢拿下亞錦賽MVP，更是跳級入選世界12強棒球賽，直接挑戰最高等級的國際賽事。相較於國內職棒年輕球員入選甚少，無論他最終表現如何，已經證明業餘成棒有良好球員養成能力的事實。

以往年輕球員加入職棒後，如果表現不如預期，通常會歸因於業餘時期的過度使用。不過現在則似乎有所不同，以文化大學棒球隊為例，總教練廖敏雄最在意的不是戰績，而是擔心耽誤球員。以此為出發點，他更加保護球員，讓疲累受傷球員能花時間復健，並從旁協助，視球員狀況調整、訓練及出賽。另一方面，教練團也會找出對球員最有利的發展，例如讓劉致榮從野手改為投手為主，讓他如願大放光彩。

從朱育賢到劉致榮，文化大學總教練廖敏雄(中)的名字一直被提起，他的球員養成功力應...
從朱育賢到劉致榮，文化大學總教練廖敏雄(中)的名字一直被提起，他的球員養成功力應是職棒球隊所應學習的。 聯合報系資料照片
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近年加入職棒的年輕好手中，許多投手的優異表現都是曇花一現，長期下來無論控球、球質及穩定性等，甚至都不如業餘時期。其原因很可能在於體能上還無法負荷職棒的強度，或是一時好用則拼命被操，未能即早控管所致。例如今年有望挑戰最佳進步獎的陳仕朋，以往投球不過66局，今年則接近一倍，8月份教練團就承認其投球局數已超出目標，但除了跳過一次先發外，未有其他保護措施，硬是寫下生涯投球數新高。過去不少球員都是有類似這樣的經歷，造成手臂疲勞及負擔，輕則受傷休養，重則影響球員生涯，突顯職棒球團不擅保護球員。

為了球隊戰績而燃燒球員手臂，陳仕朋是最新的例子，而且球季結束後他還入選國手，未來...
為了球隊戰績而燃燒球員手臂，陳仕朋是最新的例子，而且球季結束後他還入選國手，未來的狀況需要教練團好好觀察。 聯合報系資料照片
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以往台灣對於國際賽並無分級概念，總希望精銳盡出，所有賽事都要職棒頂尖球員出征。這也常常造成職棒球員不堪負荷。去年的亞運雖然最終只拿下季軍，但賽事的精彩度，讓目光分散到業餘球員。今年亞錦賽劉致榮的表現，則是替成棒的養成能力擦亮招牌。

業餘球隊對於新秀或職棒退役球員擁有更多的空間給球員調整，在球員養成上反而有一定程度的優勢，比賽中可用之兵充足。反觀職棒因為平日未能保護球員，連總冠軍賽兩隊竟然在牛棚調度幾乎捉襟見肘，落到無人可用的地步，突顯後勤培養有問題。這個現象值得球員好好深思，究竟如何選擇，才可以讓自己擁有更長遠的棒球生涯。

亞錦賽成棒劉致榮

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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