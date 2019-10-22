日職／軟銀對巨人3連勝 隊史第10冠快到手

2019-10-22 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



日職總冠軍賽第三戰今天移師東京巨蛋進行，軟銀隊不畏客場壓力，兩門洋砲戴斯派耶（Alfredo Despaigne）、賈西亞（Yurisbel Gracial）包辦四分打點，以6：2擊敗巨人隊，搶下三連勝「聽牌」，最快明天完成三連霸。

巨人開路先鋒龜井善行首局首打席全壘打，三局下追加陽春砲，個人雙響砲攻下全隊所有分數，無法幫助球隊止敗，旅日老將陽岱鋼未上場。

軟銀二局上靠賈西亞陽春砲攻下第一分，三局上戴斯派耶安打再得一分，兩隊打完前三局2：2平手。

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巨人此役採用投手車輪戰，全場動用七人，第三任投手戸郷翔征四局上登板，只投0.2局面對八名打者被揮出三支安打、出現兩次保送，加上自己發生一次失誤，被攻下四分（都非自責分）承擔敗投。

軟銀這半局靠長谷川勇也高飛犧牲打、柳田悠岐在滿壘時獲保送、戴斯派耶兩分打點安打拉開比數，一路領先到終場；戴斯派耶三打數二安打、攻下三分打點，成為贏球大功臣。

軟銀2014、15、17、18年都獲日職總冠軍，今年在太平洋聯盟排名第二，但在洋聯季後賽擊敗樂天、西武（洋聯冠軍）後晉級「日本大賽」，目前又以三連勝領先中央聯盟冠軍巨人，隊史第十冠看來沒有太大問題。

軟銀除了五日對樂天首戰落敗，接下來拚出九連勝，近六年第五座日職總冠軍只差一勝。