中職／六猿將獲最佳十人 MVP也上演桃猿內鬥

2019-10-22 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



中華職棒今天公布2019年最佳九人暨最佳指定打擊得主，以及年度三大獎項入圍名單。圖／取自中華職棒粉絲團 分享 facebook

中華職棒今天公布2019年最佳九人暨最佳指定打擊得主，猿隊不僅六人獲獎居四隊最多，年度最有價值球員也上演「桃猿內鬥」，由朱育賢、林泓育與陳俊秀共同角逐。

敲出聯盟最高3成89打擊率的林立，生涯首度獲得最佳三壘手，獲選最佳外野手的詹子賢及蘇智傑也是首度獲獎，最佳一壘手陳俊秀、外野手藍寅倫、指定打擊胡金龍則是連續兩年獲得肯定。

富邦悍將洋投羅力今年以2.78防禦率拿下防禦率王，繼2015到2017年三連霸後，再度獲得最佳九人投手獎，林泓育、林承飛也是繼2016年獲選最佳九人後，今年再度奪下最佳捕手及最佳游擊手，郭嚴文則是在2017年後，再度獲得最佳二壘手。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中職也公布年度三大獎項入圍名單，陳俊秀力拚MVP連霸，對手是打擊雙冠王朱育賢及隊友林泓育，而最佳進步獎則由吳東融、林立和陳仕朋入圍，林靖凱、陳晨威及廖乙忠將爭奪年度新人獎。

年度三大獎項得主將於10月29日頒獎典禮現場揭曉，金手套得獎名單則將在24日公布。