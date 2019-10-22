親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

第18屆卓越新聞獎聯合報系6項入圍 願景工程獲社會公器獎

永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

運動筆記兩個半馬，一個全馬！？黑指甲的Zepro 21km路跑
健行筆記龍峎頂步道 + 火炎山登山防水外套到底要怎麼洗？山道具完整洗滌保養！
NBA今日最佳好球- Zach Norvell Jr. (10月19日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月19日)

中職／六猿將獲最佳十人 MVP也上演桃猿內鬥

2019-10-22 13:23聯合報 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒今天公布2019年最佳九人暨最佳指定打擊得主，以及年度三大獎項入圍名單。...
中華職棒今天公布2019年最佳九人暨最佳指定打擊得主，以及年度三大獎項入圍名單。圖／取自中華職棒粉絲團
分享

中華職棒今天公布2019年最佳九人暨最佳指定打擊得主，猿隊不僅六人獲獎居四隊最多，年度最有價值球員也上演「桃猿內鬥」，由朱育賢林泓育陳俊秀共同角逐。

敲出聯盟最高3成89打擊率的林立，生涯首度獲得最佳三壘手，獲選最佳外野手的詹子賢及蘇智傑也是首度獲獎，最佳一壘手陳俊秀、外野手藍寅倫、指定打擊胡金龍則是連續兩年獲得肯定。

富邦悍將洋投羅力今年以2.78防禦率拿下防禦率王，繼2015到2017年三連霸後，再度獲得最佳九人投手獎，林泓育、林承飛也是繼2016年獲選最佳九人後，今年再度奪下最佳捕手及最佳游擊手，郭嚴文則是在2017年後，再度獲得最佳二壘手。

中職也公布年度三大獎項入圍名單，陳俊秀力拚MVP連霸，對手是打擊雙冠王朱育賢及隊友林泓育，而最佳進步獎則由吳東融、林立和陳仕朋入圍，林靖凱、陳晨威及廖乙忠將爭奪年度新人獎。

年度三大獎項得主將於10月29日頒獎典禮現場揭曉，金手套得獎名單則將在24日公布。

陳俊秀林泓育朱育賢
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

日職／驚速周東佑京來襄助 成就諸葛公康神調度

2019-10-22 07:00

12強賽／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22

中職／中信拍片 和恰恰一起轟

2019-10-21 23:46

12強賽／恰恰教練來了 中華隊今開練

2019-10-21 23:45

12強賽／彭政閔報到中華隊 張志豪也來了

2019-10-21 19:45

中職／冬盟外隊名單敲定 19歲根尾昂名氣最大

2019-10-21 18:43

12強賽／亞錦中華將交手古巴 找U23可用之兵

2019-10-21 18:21

日職／澤村獎得主2019年從缺 史上第5次

2019-10-21 18:11

12強賽／救援王松井裕樹辭退 宋家豪將跟進

2019-10-21 17:56

12強賽／中信形象影片結合棒球魂 號召球迷為中華隊加油

2019-10-21 12:03

中職／恰恰出席中信影片首映 分享當國手心情

2019-10-21 11:53

12強賽／中華隊壓力大 彭政閔笑稱：少十年壽命

2019-10-21 11:47

中職／恰恰引退、桃猿轉賣 明年票房嚴酷考驗

2019-10-21 07:00

日職／為王貞治而戰 軟銀不怕悲劇結局重演

2019-10-21 07:00

中職／猿封王遊行 謝球迷不說掰

2019-10-21 00:54

12強賽／李振昌、宋家豪退出 28人名單更動

2019-10-21 00:50

12強賽／肩膀不適辭退 李振昌：實在沒辦法

2019-10-20 21:29

日職／軟銀3轟致勝 巨人日本一吞2連敗

2019-10-20 21:09

12強賽／張進德取代林祐樂 連兩屆參賽

2019-10-20 19:41

12強賽／中華隊28人名單更動 23日開訓公佈

2019-10-20 19:11

中職／猿年輕球員封王初體驗 張明翔：不可思議

2019-10-20 18:45

12強賽／28人名單有異動 林鋅杰遞補：很興奮

2019-10-20 18:32

中職／林泓育隨猿奪6冠 26日告別賽很不捨

2019-10-20 18:29

12強賽／大學「跳級」參賽 劉致榮：沒有想過

2019-10-20 18:12

中職／馬不停蹄接12強 洪一中：歡喜做甘願受

2019-10-20 17:19

中職／笑說兒子想改支持兄弟 劉玠廷喊要挺樂天

2019-10-20 16:26

影／Lamigo冠軍遊行熱情破表 樂天接手不說再見

2019-10-20 15:53

中職／猿封王遊行 鄭文燦向樂天喊話保留隊名

2019-10-20 15:46

日職／大賽經驗vs.阿部效應 巨人要贏冠軍很難

2019-10-17 07:00

中職／戰士上戰場 季後賽一局爆準備等死？

2019-10-16 07:00

日職／帶兵創佳績仍丟飯碗 中職明年也可能發生

2019-10-15 07:00

日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

2019-10-14 07:00

中職／桃猿洋投狀況連連 拚6年5冠難度大增

2019-10-14 07:00

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00
看更多

熱門文章

亞錦賽／劉致榮拚身價 廖敏雄看好先旅日再旅美

2019-10-21 14:22

12強賽／彭政閔報到中華隊 張志豪也來了

2019-10-21 19:45

NBA／威廉森缺席6至8周 瑞迪克：鵜鶘戰力深厚

2019-10-22 08:37

亞錦賽／上回鋁棒勝木棒 中華今年奪冠純度更高

2019-10-21 15:58

NBA／墨瑞強勢復出 波總：6、7年沒看到人這麼快

2019-10-21 15:40

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

MLB／洋基明年精神領袖 紐郵點名賈吉

2019-10-21 17:14

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

12強賽／救援王松井裕樹辭退 宋家豪將跟進

2019-10-21 17:56

日職／驚速周東佑京來襄助 成就諸葛公康神調度

2019-10-22 07:00

NBA／布朗續約四年35億 綠衫軍總管讚逐冠要角

2019-10-22 09:46

12強賽／亞錦中華將交手古巴 找U23可用之兵

2019-10-21 18:21

MLB／世界大賽首戰先發不意外 薛則強碰柯爾

2019-10-22 08:24

NBA／開幕戰洛城對決 快艇全面解放雷納德

2019-10-22 10:13

中職／冬盟外隊名單敲定 19歲根尾昂名氣最大

2019-10-21 18:43

NBA／哈登熱身賽火力旺 主帥稱有平均40分實力

2019-10-21 14:10

MLB／太空人看不見的「眼」 國民繃緊神經

2019-10-22 11:39

12強賽／恰恰教練來了 中華隊今開練

2019-10-21 23:45

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34

NBA／沒進活塞開季名單 老將強森重返聯盟再等等

2019-10-22 12:25

全運會／差東奧標0.04秒 陳奎儒「金」不爽

2019-10-22 00:22

MLB／世界大賽預測 80%專家看好太空人

2019-10-22 10:57

全運會／楊俊瀚百米3連霸 比全運喊「陌生」

2019-10-21 19:56

日職／澤村獎得主2019年從缺 史上第5次

2019-10-21 18:11

NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05

NBA／自認狀態絕佳 伊古達拉迫切期盼自由身

2019-10-21 15:00

全運會／差點報不到名 陳傑400M摘金奪回王座

2019-10-21 22:38

全運會／16分逆轉國家隊化身 台南市女籃首闖4強

2019-10-21 18:55

NBA／國王續約希爾德四年 總額最高1.06億美元

2019-10-22 12:50

MLB／爭霸前休太久 前老虎教頭：打擊有影響

2019-10-22 09:58

中職／六猿將獲最佳十人 MVP也上演桃猿內鬥

2019-10-22 13:23

全運會／又差奧運標0.04秒 陳奎儒110欄摘金好嘔

2019-10-21 20:26

NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58

NBA／四年6400萬美元 馬刺提前續留墨瑞

2019-10-22 13:10

12強賽／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22

世界盃橄欖球／日本雖止步8強 盼未來4強不是夢

2019-10-21 16:00

全運會／女籃冠軍班底最後合體 沒開胡喊可惜

2019-10-21 21:27

全運會／網友票選粉紅戰袍上身 郭婞淳瑕不掩金

2019-10-22 00:22

全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23

中職／中信拍片 和恰恰一起轟

2019-10-21 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top