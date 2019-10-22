12強賽／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



日本國家隊總教練稻葉篤紀。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

世界12強棒球賽B組賽程將在11月5日於台灣開打，日本隊今天開始集訓備戰，監督稻葉篤紀在昨天記者會上被問到同組的中華隊看法，重申對王柏融抱持著警戒態度。

日本隊在上一屆12強賽四強戰不敵南韓，以銅牌作收，今年稻葉篤紀以奪金為目標，希望能把好的感覺帶到2020年東京奧運，不會再重演九局上投手無法壓制，丟掉四分遭逆轉的慘劇。

日本隊今年預賽與中華隊、波多黎各、委內瑞拉同組，將取兩名晉級複賽，對於中華隊中有效力日職火腿隊的王柏融，稻葉篤紀也說，在去年11月的交流賽就對王柏融留下非常強烈的印象。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中華隊打者以中職球員為主體，王柏融原是唯一一位旅外野手，不過亞錦賽表現出色的張進德也遞補入陣，稻葉篤紀認為，中華隊包括王柏融在內的打線有著堅強的打擊能力，要用什麼樣的投手去抑制這樣的打線，還需要好好思考。

中華隊首戰波多黎各，日本隊則是對上委內瑞拉，兩隊在7日才會交手，不過稻葉篤紀已對「台式應援」有所戒備，會注意不要讓球員在熱鬧的加油氣氛中迷失。