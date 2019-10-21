冬季聯盟外隊名單公布 日職根尾昂將來台參賽

2019-10-21 20:55 中央社 台北21日電



亞洲冬季棒球聯盟11月23日開打，6支球隊參賽，除了台、日、韓職棒聯隊及味全龍隊，日本社會人隊由亞錦賽日本隊總教練石井章夫領軍，日職聯隊中日龍潛力新秀根尾昂受矚目。

2019年亞洲冬季棒球聯盟將於11月底開打，外隊參賽球員名單先公布，日職分紅、白兩隊，紅隊由軟銀隊三軍總教練藤本博史領軍，白隊則由巨人隊二軍總教練高田誠率隊來台。

日職紅隊由福岡軟銀鷹、東北樂天金鷲、埼玉西武獅、歐力士猛牛、東京養樂多燕子隊球員組成聯軍，陣中有12名球員有日職一軍出賽紀錄；日職紅隊投手陣容佳，包括2018年養樂多第一指名清水昇、軟銀隊2016年第二指名左投古谷優人，以及歐力士隊東晃平。

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日職白隊由讀賣巨人、千葉羅德海洋、阪神虎、橫濱DeNA海灣之星、中日龍隊球員組成，陣中有11名球員有一軍出賽紀錄，另外在台灣頗有名氣的中日龍隊去年選秀第一指名、游擊手根尾昂也將來台。

日本社會人隊去年冬季聯盟拿下第二名，由昨天剛落幕的亞洲棒球錦標賽日本代表隊總教練石井章夫領軍，陣中有5名球員是亞錦日本代表隊成員；韓職聯隊6度來台打冬季聯盟，今年由韓職尚武隊為主體，另有斗山、三星、NC恐龍、樂天等8支球隊球員組成聯隊，總教練為朴治王。

除了日職、韓職聯隊、日本社會人隊外，還有中職聯隊、中職新軍味全龍隊，6隊將打56場比賽，比賽場地為台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場及嘉義市立棒球場，冠軍12月15日出爐。