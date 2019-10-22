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日職／驚速周東佑京來襄助 成就諸葛公康神調度

2019-10-22 07:00福耳

日本大賽今日將於東京巨蛋進行第三戰，前兩場在福岡的比賽，巨人慘遭二連敗，陷入大不利的局勢。

20日的第二戰，雙方在前6局皆未得分，7局下接替三壘守備的山本泰寬接球失誤，讓該局首位打者戴斯派耶(Alfredo Despaigne)上壘，軟銀就此開啟得分的大門，巨人監督原辰德的這個調度成為這場比賽輸球的關鍵，相對地，軟銀的工藤公康監督，即使在執教這幾年的調度不時會被拿出來批評，不過在今年的季後賽中，卻有好幾次神調度(日文為神采配)，猶如諸葛孔明附身一樣，使得軟銀目前在日本一優勝三連霸之路上走得十分順暢。

軟體銀行鷹監督工藤公康在季後賽有多次神調度，宛如諸葛孔明上身。 福耳攝影
軟體銀行鷹監督工藤公康在季後賽有多次神調度，宛如諸葛孔明上身。 福耳攝影
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工藤的神調度從高潮季後賽第一輪就開始，首戰對上樂天輸球後，第二戰馬上將季賽及前一戰對樂天都打不好的松田宣浩(季賽對樂天打擊率只有1成72)移出先發打線，改由福田秀平入替，結果福田在後兩戰打擊上都有表現，軟銀二連勝逆轉進入最終輪；最終輪對西武，重新將松田放進先發打線中，猛鷹出柙的他在首戰就打出2安打及4打點，加上第8局啟用長谷川勇也代打在前一輪打擊表現很好的內川聖一，他打出追平比數的安打；第二戰換上首戰未先發的中村晃，結果他連續兩場打下勝利打點，對手西武教練團在這系列的調度整個被工藤比下去，最後黯然吞下4連敗後，連續兩年無緣日本大賽。

進入到日本大賽，工藤的調度及戰術的靈活度在前兩戰仍勝過原辰德。在輸了第一場且打線表現不佳的狀況下，巨人第二戰的先發打線竟然捨棄洋砲葛雷諾(Alex Guerrero)及陽岱鋼，後段棒次排上若林晃弘、田中俊太及重信慎之介這3名打擊火力不足的打者，加上前一棒的大城卓三，打線威脅性與軟銀完全無法比較，果不其然這4棒連一支安打都沒有，打線也直到第9局才靠著對方投手的連續保送得分。

當然，即使教練團有高超的思維，也需要球員的確實執行，才能相輔相成地出現神調度。除了上述的松田、中村、長谷川等人之外，還有一個人在工藤的戰術中扮演關鍵的角色，他就是只靠一雙腿就跑進侍Japan日本國家隊的周東佑京。

周東今年初才從育成被升為正式球員，在一軍多以代跑為主，整季下來安打只有20支，但盜壘成功就有25次，排洋聯第5，是前5名中唯一未達規定打席數的，但也是盜壘成功率最高的，因為這雙快腿，周東在軟銀球迷間迅速累積高人氣，也讓稻葉篤紀監督欽點他進入12強日本國家隊名單。

軟銀專職代跑周東京佑是盜壘功力極高的大學畢業球員，靠著一雙快腿就能入選日本國家隊...
軟銀專職代跑周東京佑是盜壘功力極高的大學畢業球員，靠著一雙快腿就能入選日本國家隊。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影
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周東在壘上到底帶給對手多大的壓力，從第二戰就看得出來，戴斯派耶在7局下因為對手失誤上壘後，工藤立刻換上周東代跑，巨人的中繼投手大竹寬在面對下一棒打者時，曾三度牽制一壘，搞亂了自己的投球節奏，最後被打出左外野的安打，而在大竹投球時，周東已起跑，雖是一壘安打卻輕鬆地上到三壘，這也間接導致大竹之後被松田打出決定勝負的三分彈。

回顧第一戰，周東同樣扮演關鍵角色，7局下軟銀只領先2分，首位打者松田擊出二壘安打後由周東代跑，這時在季賽只有一次犧牲觸擊的內川聖一執行短打，球滾動得很快直向投手而去，一般來說這是個失敗的觸擊，因為投手有充裕的時間傳三壘刺殺跑者，但周東的速度彌補了這個失誤，讓投手只能傳一壘，最終他也順利回來得到確保領先差距的分數。

今天晚上日本大賽移師東京巨蛋進行第三戰，原辰德如果無法屏棄過去兩場的思維及調度，即使回到主場，但在沒有DH的火力補充下，想要從2敗的泥沼中翻身是一件非常困難的事情。

讀賣巨人軟體銀行

福耳

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