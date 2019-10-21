中職／冬盟外隊名單敲定 19歲根尾昂名氣最大

2019-10-21 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



中職官方今天公布四支外隊球員名單，名氣最大是中日龍隊19歲游擊手根尾昂，去年被4支球團第一指名。 聯合報系資料照片 分享 facebook

亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，今年共有六隊參賽，味全龍隊也將首度亮相；中職官方今天公布四支外隊球員名單，名氣最大是中日龍隊19歲游擊手根尾昂，去年被4支球團第一指名，本季在一軍出賽兩場，兩次打擊都遭三振。

冬盟六隊除了中職、日職（兩隊）、韓職聯隊，還有味全龍、日本社會人隊，日職紅隊由軟銀、樂天、西武、歐力士、養樂多組成，總教練是軟銀三軍監督藤本博史出任，陣中12位選手曾在一軍出賽。

中職指出，日職紅隊特色是投手實力堅強，養樂多去年第一指名清水昇本季雖在二軍吞下9敗，卻能吃下全隊第三多局數90.1局；軟銀2016第二指名左投古谷優人曾患胸廓出口症候群，影響左臂血液循環，本季二軍17場出賽投出2勝1敗、防禦率2.5。

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日職白隊由巨人、羅德、阪神、橫濱、中日組成，陣中11位具一軍經歷；阪神前年第一指名投手馬場皐輔，本季二軍投102.1局，防禦率3.17在西部聯盟排名第二，88次奪三振名列榜首，去年六月一軍初先發登板。

韓職第六次來台打冬季聯盟，由於警察廳解散，今年改以尚武隊為主，另外包括八支職棒隊球員，年紀最小是去年代表韓國城南高校來台參加桃園盃的KT巫師隊投手孫東賢，4月19日以18歲2個月又15天後援奪生涯首勝。

日本社會人隊去年在冬季聯盟奪下第二名，有5名本屆亞錦賽日本隊成員，四棒佐藤龍彦去年就曾參加冬盟，出賽12場打擊率4成20、全壘打3支。