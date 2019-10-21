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12強賽／救援王松井裕樹辭退 宋家豪將跟進

2019-10-21 17:56聯合報 記者藍宗標／即時報導

樂天隊投手松井裕樹將辭退12強賽。 聯合報系資料照
樂天隊投手松井裕樹將辭退12強賽。 聯合報系資料照
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日本隊備戰世界12強棒球賽，28人名單將出現異動，樂天隊投手松井裕樹、森原康平都因手肘問題，今天向國家隊辭退，遞補人選還未出爐。

日本國家隊名單原有四名樂天球員，在松井裕樹、森原康平退隊後，只剩先發投手岸孝之、二壘手淺村榮斗還在隊上。

松井裕樹本季出賽68場，2勝8敗38救援、防禦率1.94，奪下太平洋聯盟救援王；森原康平出賽64場，投出4勝2敗29中繼、防禦率1.97，33個中繼點在洋聯排名第四。

樂天今年在洋聯排名第三，季後賽首輪1勝2敗不敵軟銀隊，除了松井裕樹、森原康平不打國家隊，另一位牛棚大將宋家豪也以身體疲勞為由，預料將退出中華隊。

宋家豪本季出賽48場，寫下一軍生涯三年單季新高，戰績3勝2敗24中繼、防禦率2.18，27個中繼點在洋聯排名並列第七。

松井裕樹樂天
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