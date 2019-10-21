日職／澤村獎得主2019年從缺 史上第5次

2019-10-21 18:11 中央社 東京21日綜合外電報導



日本火腿隊投手有原航平（右）雖在澤村賞候選名單之一，但考量完投數偏低，最終無緣獲獎，而這也是繼2000年後時隔19年後澤村賞再度「從缺」。 分享 facebook

日本職棒今天召開頒給先發完投型投手的澤村獎評審委員會，決定2019年得主「從缺」，這是繼2000年後時隔19年再度「從缺」，也是日職史上第5次。

澤村獎相當於美國賽揚獎，全名為澤村榮治獎，主要是為了紀念二次大戰前的日本傳奇投手澤村榮治，由讀賣新聞於1947年所設立的獎項。

日本放送協會（NHK）報導，澤村獎是每年經由評審，頒給當年球季表現最活躍的先發完投型投手。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

評審標準包括當年球季登板25場以上、奪15勝以上、防禦率2.50以下、完投10場比賽以上、勝率達6成以上、投球局數200局以上、奪得150次以上三振等7個項目。

今年澤村獎候選名單包括奪得15勝、對球隊拿下聯盟冠軍有所貢獻的巨人隊投手山口俊，及同樣拿下15勝，防禦率2.46的日本火腿隊投手有原航平。

不過，評審委員會基於候選者的投球局數及完投場次低於標準，所以決定今年球季的澤村獎「從缺」，這是繼2000年來時隔19年再度出現「從缺」，也是日職史上第5次。

評審委員會委員長堀內恒夫說，山口與有原雖然都很努力，但不想降低澤村獎的水準；棒球一直在變化，雖然投手想完投變難，但不能傷害澤村榮治的名稱，希望投手們能增加完投場次。

澤村獎從缺年份包括1971年、1980年、1984年、2000年及2019年。

去年獲頒澤村獎的是巨人隊投手菅野智之，且是連續兩年獲得。菅野2018年球季登板28場、完投10場、奪15勝、勝率0.652、投202局、奪200K、防禦率2.14。

近期曾經拿下兩次澤村獎的投手除了菅野智之，還有2015年效力廣島隊的前田健太、2013年效力樂天隊的田中將大、2006年效力軟銀隊的齊藤和巳、2002年效力巨人隊的上原浩治。

1996年效力巨人隊的齋藤雅樹則是生涯3度奪下澤村獎；日前過世的前國鐵隊投手金田正一，不僅生涯3度獲獎，也是唯一一位連續3年奪下澤村獎的投手。