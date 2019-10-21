12強／中信形象影片結合棒球魂 號召球迷為中華隊加油

2019-10-21 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／台北即時報導



中國信託冠名贊助今年世界12強棒球賽，今天發表年度品牌形象影片，出席球星彭政閔（右）與現場球迷互動。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中國信託冠名贊助今年世界12強棒球賽，今天發表年度品牌形象影片也與棒球緊緊結合，「Home Run Taiwan 轟吧！臺灣」紀錄棒球員的心路歷程，搭配國際賽的熱血鏡頭，希望號招球迷11月5日開始一起為中華隊加油。

中華隊昨天在亞洲棒球錦標賽冠軍戰擊敗日本，拿下暌違18年的冠軍，中國信託金控總經理吳一揆表示：「恭喜亞錦賽中華隊，昨晚大家的心情應該只有一個爽字，全台灣民眾都希望能夠拿下勝利。」

接下來換12強賽中華隊接棒，賽程將在11月5日於台灣開打，吳一揆說：「再兩周就換12強開打，這場比賽攸關奧運門票，希望球迷可以一起為中華隊加油。」

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中國信託與聯經出版公司合作，將彭政閔的自傳「證明自己：彭政閔」推廣到校園，中國信託金控總經理吳一揆（左起）、球星彭政閔、聯經出版公司總經理陳芝宇出席活動。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中國信託長期協助基層棒運，今年也冠名贊助12強，拍攝形象影片找來彭政閔擔任引言人，還有統一獅隊潘威倫、Lamigo桃猿隊陳俊秀以及效力日職火腿隊的王柏融，分享披上中華隊球衣的心情點滴，希望喚起全國球迷的熱血。

中國信託也與聯經出版公司合作，將彭政閔的自傳「證明自己：彭政閔」推廣到全台國、高中，以及設有少棒隊的國小，希望鼓勵孩子勇敢築夢，影片首映會現場彭政閔也選出三組造型吸睛的球迷贈書，剛好都是小小孩。

中國信託冠名贊助今年世界12強棒球賽，今天發表年度品牌形象影片，出席球星彭政閔（右）與現場球迷互動。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中國信託也規劃一系列集氣活動，「Home Run Tiwan 轟吧！臺灣」影片超過萬人留言即開放下載插畫家馬來貘、爽爽貓設計的中華隊應援Line貼圖；「Home Run Tiwan」粉絲頁也舉辦「金具應援進東奧」活動，投稿加油金句有機會獲得12強中華隊波多黎各的內野門票。