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12強／中華隊壓力大 彭政閔笑稱：少十年壽命

2019-10-21 11:47聯合報 記者蘇志畬／台北即時報導

「恰恰」彭政閔出席中國信託品牌形象影片首映會，看到影片中其他球員分享披上中華隊戰...
「恰恰」彭政閔出席中國信託品牌形象影片首映會，看到影片中其他球員分享披上中華隊戰袍的心情，他心有同感，並笑說但是這件藍白球衣不好穿，壓力大道會「折壽」。 記者余承翰／攝影
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「恰恰」彭政閔今天出席中國信託品牌形象影片首映會。 記者余承翰／攝影
「恰恰」彭政閔今天出席中國信託品牌形象影片首映會。 記者余承翰／攝影
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從球員身分轉為教練身分，「恰恰」彭政閔今天出席中國信託品牌形象影片首映會，看到影片中其他球員分享披上中華隊戰袍的心情，彭政閔心有同感，坦言這件藍白球衣不好穿，壓力大到會「折壽」。

今年12強賽中華隊賽程將在11月5日於台灣開打，彭政閔以打擊教練身分加入教練團，他表示：「謝謝洪總（洪一中）肯定，有機會在他身邊學習戰術運用以及執行層面的東西，這次主要是輔助打擊跟守備教練，希望能夠幫助到球員。」

中國信託冠名贊助今年世界12強棒球賽，年度形象影片「Home Run Tiwan 轟吧！臺灣」紀錄棒球員從小嚴格訓練、從不放棄的心路歷程，搭配國際賽的經典畫面，喚起球迷的熱血與美好記憶。

影片中由彭政閔擔任引言人，還有統一獅隊潘威倫、Lamigo桃猿隊陳俊秀以及效力日職火腿隊的王柏融，分享披上中華隊球衣的心情點滴，中國信託金控總經理吳一揆表示，影片是獻給每一位為棒球築夢的人，希望號召全民一起為中華隊加油。

彭政閔表示，入選中華隊成員是一種榮耀，「現階段最優秀的球員才有機會為國爭光。」不過壓力也與之而來，彭政閔開玩笑說：「當中華隊會少十年壽命，在台灣打更是少二十年，我原本可以活到一百歲的。」

「恰恰」彭政閔出席中國信託品牌形象影片首映會，看到影片中其他球員分享披上中華隊戰...
「恰恰」彭政閔出席中國信託品牌形象影片首映會，看到影片中其他球員分享披上中華隊戰袍的心情，他心有同感，並笑說但是這件藍白球衣不好穿，壓力大道會「折壽」。 記者余承翰／攝影
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「恰恰」彭政閔（右一）與中國信託金控總經理吳一揆（左）一同出席中國信託品牌形象影...
「恰恰」彭政閔（右一）與中國信託金控總經理吳一揆（左）一同出席中國信託品牌形象影片首映會，與球迷們一同號召大家為中華隊加油。 記者余承翰／攝影
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中華隊彭政閔棒球
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