亞錦賽／劉致榮飆速158 姜建銘建議選投手

2019-10-21 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



一壘手姜建銘穩穩的將球接進手套，拿下今年亞洲錦標賽冠軍戰最後一個出局數，中華隊昨晚以5：4擊敗日本隊，相隔18年再度奪冠，劉致榮開心的站在投手丘上高舉雙臂歡呼，這位姜建銘口中「還沒覺醒」的投手，用158公里速球點燃球迷熱情。

劉致榮在預賽時曾對日本隊後援1.1局，送出2K、1保送，無失分，當時姜建銘認為這位投打二刀流的學弟「還沒覺醒吧」，冠軍賽再逢日本，劉致榮表現升級，後援最後2.1局，送出5K，無失分，也拿下賽事MVP，全場速球都在150公里以上，最快來到158公里。

作為當過投手、如今轉任野手的前輩，姜建銘認為劉致榮能夠同時擅長「投打」的天賦確實不同，不過如果要給建議，姜建銘說：「我會建議他先當投手，打擊多少還是會怕受傷。」

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高中時期劉致榮的球速在145公里，升上大學雖然遇到傷勢而沉潛，卻未因此荒廢，反而透過重訓以及找到下盤運用，今年梅花旗就飆出生涯最速的158公里。

姜建銘觀察時也認為，下盤穩定是劉致榮投球時的一大特色，另一特色就是控球偏差不大，姜建銘說：「他的投球姿勢是很順暢的從上到下，也讓他投出的球偏差時大部分是上下在跑，不太會左右偏移。」

鎮守一壘的姜建銘雖然最靠近板凳席，但換局時常常等著跟回來的球員擊掌鼓勵，最後一個回去休息，昨晚抱病敲出單場三安，包括五局上超前比分的兩分打點二壘安打，無疑是賽事的隱形MVP。