亞錦賽／越亢奮越好 劉致榮飆速賞5K關門獲MVP

2019-10-20 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



亞洲棒球錦標賽冠軍戰面對1分差的緊張局面，中華隊「火球男」劉致榮展現霸氣，後援2.1局送出5次三振，球速飆到平生涯最快的158公里，封鎖日本隊攻勢，替中華隊守住冠軍，拿下大會MVP。

劉致榮在第7局、中華隊5：4領先時登板，面對壘上有人的危機，他說：「就專心對付打者，姜建銘學長跟我說，他知道我是亢奮的時候不會丟不好的投手，所以要我再亢奮一點，勇敢跟打者對決。」

化解危機後，劉致榮後兩局再登板，沒再製造上壘者，他說：「我給自己的目標，就是要把整個比賽撐完。」他後援2.1局面對8名打者送出5次三振，沒有失分，本屆亞錦賽出賽3場0失分，生涯首度拿下國際賽MVP，坦言嚇了一跳。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

經過一年的沈澱後重返投手丘，亞錦賽是劉致榮「復出」後的第一場國際賽，投出好表現，接下來遞補進入世界12強賽，他說：「就保持對自己的自信，面對更強的打者。」

至於其他個人獎項，中華隊廖俊凱奪下打擊獎及最佳游擊手，陳偉志是最佳三壘手、蔡智榆拿下最佳外野手。