日職／軟銀3轟致勝 巨人日本一吞2連敗

2019-10-20 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



軟銀再以6：3再擒巨人，日本一取得主場2連勝。 截圖自巨人官方推特 分享 facebook

日職總冠軍賽第二戰，軟銀隊今天在3發全壘打加持下，以6：3再擒巨人，系列賽取得主場2連勝，後天開始兩隊將轉往東京巨蛋展開連三天賽程，軟銀有直落四場封王的可能。

比賽前段形成投手戰，5局上打完雙方都沒出現任何安打和保送，直到5局下、2人出局，軟銀松田宣浩才擊出此役第一支安打，不過該局以殘壘作收。

巨人先發洋投梅塞德斯（Cristopher Mercedes）投完6局，用球數76球退場，接替的大竹寬一登板就受三壘手失誤拖累，接著又被賈西亞（Yurisbel Gracial）敲出安打，無人出局，一、三壘有人的契機，松田宣浩扛出中外野3分砲，為軟銀奠定勝基。

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軟銀先發投手高橋禮力撐7局，共投96球，只被敲出一支安打，有一個保送、5次三振，未失任何分數，多虧隊友最後時刻提供火力支援而收獲勝投。

效力巨人的我國球員陽岱鋼也在8局上代打上陣，不過遭軟銀牛棚洋投莫伊內洛（Livan Moinelo）三振，結束今天唯一任務。

軟銀8局下持續用全壘打增添分數，柳田悠歧擊出陽春砲，福田秀平隨後補上2分彈，增加巨人的逆轉難度。

巨人打線前8局只敲出一支安打，9局上用3個保送和3支安打追回3分，仍力有未逮輸球，將帶著兩敗返回主場續戰。