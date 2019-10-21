日職／為王貞治而戰 軟銀不怕悲劇結局重演
軟銀無疑是近年來日職的最強霸權，從2011年起到2018年，8年之內他們包辦了其中5次日本一。加上最近5年內4次總冠軍，更是讓他們的氣勢達到巔峰。總冠軍戰前兩戰分別以7比1、6比3取得2連勝之後，軟銀朝達成日本一總冠軍三連霸的目標邁進了一大步。
今年與巨人爭霸的總冠軍，無論對軟銀鷹球團或者是前任監督、現任球團會長王貞治來說，都有更特殊的意義，原因就在於過去與巨人交戰的歷史。包含前身南海、大榮時代，軟銀隊史與巨人隊在日本一總冠軍戰交手過10次，結果是相當難堪的1勝9敗，唯一贏的一次是1959年靠著杉浦忠一個人4連投4連勝所拿下。而在轉手到大榮鷹時代之後唯一的一次交手就是2000年，由王貞治、長嶋茂雄兩大監督所領軍交戰的「ON對決」。
這一次家喻戶曉的ON系列賽，跟今年戰況很相似，都是鷹隊先取得2連勝。當時大榮鷹先連贏2場之後4連敗，輸掉了整個系列賽，1995年起從東京遠赴福岡接任大榮鷹監督的王貞治，失去他生涯唯一可以在日本一總冠軍賽擊敗前東家巨人的機會。因此今年的總冠軍賽，如果說巨人隊上下將為了即將於季後引退的阿部慎之助而戰，軟銀為19年前的王貞治以及過去被巨人壓著打的窘境扳回顏面，勢必會為全隊增加不少的士氣與動力。
贏下第一戰之後，軟銀有了一個好的開始，王貞治球團會長雖然滿意首戰的結果，不過畢竟19年前也是先取得2連勝，卻以4連敗收場，因此他也慎重地表示：「必須拿下4場才算贏！」
2000年的ON對決總冠軍賽，兩隊打線都相當豪華，軟銀陣中包括松中信彥、小久保裕紀、城島健司、秋山幸二，巨人隊也不惶多讓，由松井秀喜、高橋由伸、清原和博撐起中心打線，原本就被評為勢均力敵的一次系列賽。不過巨人從第3戰上原浩治開始，齋藤雅樹、高橋尚成、May4名先發投手連續獲得4連勝，反觀大榮投手壓不住巨人攻擊而使得戰局被逆轉。
當年日程還出現一個相當罕見的重大變數，因為福岡巨蛋球場在事前已經租給了日本腦外科學會做使用，導致總冠軍賽日程被迫必須更動。取消了第2戰打完的移動日，改成先連打3場之後休息2天，再連打後面4場的賽程。巨人監督原辰德當時擔任球隊首席教練，他回顧說：「雖然前面先連敗2場，不過因為第3戰扳回一城之後有2天空檔，利用這2天球隊有了一個很好很完整的練習。」可見當時的賽程調整對巨人產生了些微有利的影響。反觀大榮鷹，輸掉系列賽不說，還因為未能確保總冠軍賽日程球場使用而被日本職棒聯盟NPB罰了3,000萬日幣罰金，可說損失不小。
今年首戰千賀滉大先發7局只失1分，不過張本勳等部分專家認為，輸給千賀滉大應該在原辰德的計算範圍之內，還是看好巨人隊能夠贏得系列賽。昨天的G2，巨人碰到了下勾投手高橋礼被封鎖得更徹底，7局只擊出1支安打得不到分數，雖然九局上大舉反攻扳回3分，但仍為時已晚，終場以3比6吞下2連敗。
巨人的好消息是昨天比賽大舉反攻，把士氣稍微找了回來。加上2000年也是2連敗後4連勝，有利的歷史數據。不過別忘了，軟銀總冠軍賽從2011年杉內俊哉對中日龍的第7戰開始，在福岡巨蛋出賽已經是14連勝，如果打到第6戰、第7戰，將再重回軟銀主場福岡巨蛋。
挑戰總冠軍三連霸的軟銀，還是站在有利的位置上。
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