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日職／為王貞治而戰 軟銀不怕悲劇結局重演

2019-10-21 07:00Hiyan

軟銀無疑是近年來日職的最強霸權，從2011年起到2018年，8年之內他們包辦了其中5次日本一。加上最近5年內4次總冠軍，更是讓他們的氣勢達到巔峰。總冠軍戰前兩戰分別以7比1、6比3取得2連勝之後，軟銀朝達成日本一總冠軍三連霸的目標邁進了一大步。

今年與巨人爭霸的總冠軍，無論對軟銀鷹球團或者是前任監督、現任球團會長王貞治來說，都有更特殊的意義，原因就在於過去與巨人交戰的歷史。包含前身南海、大榮時代，軟銀隊史與巨人隊在日本一總冠軍戰交手過10次，結果是相當難堪的1勝9敗，唯一贏的一次是1959年靠著杉浦忠一個人4連投4連勝所拿下。而在轉手到大榮鷹時代之後唯一的一次交手就是2000年，由王貞治、長嶋茂雄兩大監督所領軍交戰的「ON對決」。

這一次家喻戶曉的ON系列賽，跟今年戰況很相似，都是鷹隊先取得2連勝。當時大榮鷹先連贏2場之後4連敗，輸掉了整個系列賽，1995年起從東京遠赴福岡接任大榮鷹監督的王貞治，失去他生涯唯一可以在日本一總冠軍賽擊敗前東家巨人的機會。因此今年的總冠軍賽，如果說巨人隊上下將為了即將於季後引退的阿部慎之助而戰，軟銀為19年前的王貞治以及過去被巨人壓著打的窘境扳回顏面，勢必會為全隊增加不少的士氣與動力。

軟銀、巨人相隔19年再度對決日本一，分別由工藤公康、原辰德領軍。是否會重演上次O...
軟銀、巨人相隔19年再度對決日本一，分別由工藤公康、原辰德領軍。是否會重演上次ON對決的結果？還是軟銀雪恥成功，達成三連霸？ 擷圖自軟體銀行鷹官方網站
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贏下第一戰之後，軟銀有了一個好的開始，王貞治球團會長雖然滿意首戰的結果，不過畢竟19年前也是先取得2連勝，卻以4連敗收場，因此他也慎重地表示：「必須拿下4場才算贏！」

2000年的ON對決總冠軍賽，兩隊打線都相當豪華，軟銀陣中包括松中信彥、小久保裕紀、城島健司、秋山幸二，巨人隊也不惶多讓，由松井秀喜、高橋由伸、清原和博撐起中心打線，原本就被評為勢均力敵的一次系列賽。不過巨人從第3戰上原浩治開始，齋藤雅樹、高橋尚成、May4名先發投手連續獲得4連勝，反觀大榮投手壓不住巨人攻擊而使得戰局被逆轉。

當年日程還出現一個相當罕見的重大變數，因為福岡巨蛋球場在事前已經租給了日本腦外科學會做使用，導致總冠軍賽日程被迫必須更動。取消了第2戰打完的移動日，改成先連打3場之後休息2天，再連打後面4場的賽程。巨人監督原辰德當時擔任球隊首席教練，他回顧說：「雖然前面先連敗2場，不過因為第3戰扳回一城之後有2天空檔，利用這2天球隊有了一個很好很完整的練習。」可見當時的賽程調整對巨人產生了些微有利的影響。反觀大榮鷹，輸掉系列賽不說，還因為未能確保總冠軍賽日程球場使用而被日本職棒聯盟NPB罰了3,000萬日幣罰金，可說損失不小。

今年首戰千賀滉大先發7局只失1分，不過張本勳等部分專家認為，輸給千賀滉大應該在原辰德的計算範圍之內，還是看好巨人隊能夠贏得系列賽。昨天的G2，巨人碰到了下勾投手高橋礼被封鎖得更徹底，7局只擊出1支安打得不到分數，雖然九局上大舉反攻扳回3分，但仍為時已晚，終場以3比6吞下2連敗。

巨人打線在總冠軍賽第二戰遇上下勾球的高橋礼一籌莫展，前7局僅擊出1支安打，還遭到...
巨人打線在總冠軍賽第二戰遇上下勾球的高橋礼一籌莫展，前7局僅擊出1支安打，還遭到5次三振。 擷圖自維基百科／本郷玲攝影
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巨人的好消息是昨天比賽大舉反攻，把士氣稍微找了回來。加上2000年也是2連敗後4連勝，有利的歷史數據。不過別忘了，軟銀總冠軍賽從2011年杉內俊哉對中日龍的第7戰開始，在福岡巨蛋出賽已經是14連勝，如果打到第6戰、第7戰，將再重回軟銀主場福岡巨蛋。

挑戰總冠軍三連霸的軟銀，還是站在有利的位置上。

讀賣巨人軟體銀行王貞治

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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