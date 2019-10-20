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12強賽／肩膀不適辭退 李振昌：實在沒辦法

2019-10-20 21:29中央社 台北20日電

中信兄弟投手李振昌今天在社群媒體發文表示，因肩傷困擾實在沒辦法再繼續投下去而辭退...
中信兄弟投手李振昌今天在社群媒體發文表示，因肩傷困擾實在沒辦法再繼續投下去而辭退12強賽。 聯合報系資料照
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世界12強賽中華隊28人名單將有異動，中信兄弟投手李振昌今天在社群媒體發文表示，今年一直被肩膀不適所困擾，原本以為可以撐到11月，但實在沒辦法再繼續投下去而辭退。

中華隊原本公布的投手名單有13人，不過人員將有異動，李振昌與日職樂天隊的宋家豪因手臂疲勞辭退，因母球團安排還在墨西哥打冬季聯盟的胡智為，也有可能趕不上12強賽事，23日中華隊開訓儀式會中職會一併宣布異動。

遞補人選目前預計有亞錦賽表現亮眼的費城人旅美投手林鋅杰，及今年投球表現令人驚豔的文化大學「二刀流」劉致榮，今天亞錦賽結束之後，大部分選手明天將向中華隊報到；另外旅美捕手張進德將遞補林祐樂，明天也會報到。

辭退中華隊的李振昌發文表示，「相信大家已經看到消息，在跟球隊防護員及醫生討論後，我決定辭退本次12強，並在總冠軍戰後告知中華隊這個決定。」

李振昌指出，一直很期待打中華隊，不過今年一直被肩膀不適所困擾，「本來覺得自己應該可以繼續撐到11月，但在總冠軍戰期間，我就知道今年應該沒法繼續了，對於所有支持台灣棒球的朋友，以及中華隊教練團、隊友、所有辛苦的後勤人員，我要跟大家說抱歉，也謝謝你們諒解我的決定。」

李振昌為兄弟本季守護神，出賽52場，拿下3勝1敗、10次救援成功、2次中繼成功，防禦率僅1.26。

中華隊李振昌宋家豪
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