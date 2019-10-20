12強賽／張進德取代林祐樂 連兩屆參賽

2019-10-20 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



張進德被換進12強名單中，連兩屆參賽。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華隊月初公布的世界12強賽名單中，效力巨人隊的旅美捕手張進德沒有入選，但他當天就被告知，亞錦賽的表現將被列入觀察，讓他更把握住這次參賽機會，如今確定傷勢無虞，被換進12強名單中，連兩屆參賽。

張進德今年因傷影響出賽和表現，也影響中華隊教練團挑人的參考依據，沒有被放入月初公布的28人名單中，但總教練洪一中先前就指出，會視張進德在亞錦賽的表現，考慮是否讓他遞補入列。

今天亞錦賽冠軍戰開打前，張進德已接到前往中華隊報到的通知，洪總指出，他的傷已經無礙，回報的消息是可以打，因此讓他取代統一獅隊捕手林祐樂參與12強賽。

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4年一次的12強賽，張進德坦言很想打，他透露，一開始得知沒有入選，難免失落，但當天名單公佈後，自己就已接到通知，被告知亞錦賽的表現將受觀察，讓他更把握這次參賽機會，張進德說：「就盡量表現，把自己做好。」

儘管如願被放入12強賽中華隊名單中，張進德在今天亞錦賽冠軍賽表示：「先把現階段的事情做完，不會太開心或是什麼，因為還有比賽要打。」