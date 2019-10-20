12強賽／中華隊28人名單更動 23日開訓公佈

2019-10-20 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



亞錦賽表現出色的旅美好手張進德（左）有望遞補進12強賽，中職秘書長馮勝賢表示，23日開訓將會公布最新的中華隊名單。 分享 facebook

世界12強賽開打倒數2周，中華隊28人名單傳異動，捕手張進德、張志豪及投手劉致榮等人將遞補進入名單中，中職秘書長馮勝賢表示，23日開訓將會公布最新的中華隊名單。

中華隊月初公布12強賽28人名單，但開打前名單都能更動，目前已確定的包括統一獅隊捕手林祐樂更換為旅美捕手張進德、中信兄弟外野手詹子賢換成張志豪，中信兄弟李振昌因傷辭退，由文化大學手劉致榮遞補。

另外旅外投手宋家豪、胡智為也可能無法參賽，費城人隊旅美小將林鋅杰將有機會遞補入選。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中華隊總教練洪一中指出，當初考量張進德有傷，但近期收到的回報是他可以打，在觀察他亞錦賽的表現後，讓他取代林祐樂參賽。

然而目前名單的更換，還需要經選訓委員會通過，目前程序還在進行中，馮勝賢表示，23日中華隊開訓時將一併公佈更換的名單，被列入觀察名單的球員屆時也將一起參與練球。