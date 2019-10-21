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中職／恰恰引退、Lamigo轉賣 明年票房嚴酷考驗

2019-10-21 07:00Ramos

台灣大賽剛落幕，Lamigo桃猿以4勝1敗力退中信兄弟完成三連霸，為自己轉賣日本樂天集團前夕畫下圓滿句點，完美退場後，明年將進入「樂天新時代」，同時兄弟「恰恰」彭政閔引退，如果11月的世界棒球12強賽中華隊戰績不佳，明年中華職棒票房將面臨很大的考驗。

Lamigo桃猿完成隊史首見三連霸，但也成了最後一次。樂天接手後想要維持這麼高的...
Lamigo桃猿完成隊史首見三連霸，但也成了最後一次。樂天接手後想要維持這麼高的人氣，將會是很大考驗。 記者黃仲裕／攝影
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今年中職平均每場觀眾人數為5826人，比去年的5474人成長6.76%，票房數字亮眼，最主要原因是受惠恰恰引退年，中信兄弟主場平均成長47.67%，從去年的4598人增至今年的6790人，是唯一成長的球隊，其他3隊都下滑。

恰恰熱潮不但主場得利，客場也雨露均霑，恰恰9月15日台南最終戰，統一獅主場總計7098名球迷，10月5日恰恰桃園球場最終戰暨桃猿例行賽最後一戰，更多達19150名球迷進場，要說今年中職票房成長近7%的部分，說是恰恰一人所撐起的，一點都不為過。

中信兄弟隊本季票房出現落底強彈，票房雖亮眼，但很多球迷是因為恰恰最後一季出賽才到...
中信兄弟隊本季票房出現落底強彈，票房雖亮眼，但很多球迷是因為恰恰最後一季出賽才到球場看球。 記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟2016年主場平均觀眾人數達7142人，2017年降至5559人，衰退22.16%，同年季末爆發「五虎將風波」，導致2018年中信兄弟主場平均僅剩4598人，較前一年衰退17.29%，今年中信兄弟主場票房成長近5成，同樣都是恰恰一人所撐起的。

很難想像，少了恰恰，明年中信兄弟主場票房是否還能有本季這番榮景?還是會回到過去兩年疲軟狀態?可以確定的是，少了恰恰，明年中信兄弟主場很難再回到2016年場均破7000人的水準。

另外，桃猿在桃園主場連5年場均破7000人，但發展已達瓶頸，最近兩年甚至都呈衰退跡象，桃猿近6年奪5冠，場邊猿風應援和Girls花招百出，戰績、周邊都已達到頂峰，日本樂天集團能否再突破？有待時間驗證。如果沒有讓人耳目一新的手法，或是原有的猿迷不買單，明年樂天主場票房很可能衰退。

Lamigirls每場比賽的表演都很吸睛，為球隊帶來了大量的人氣。 記者鄭國樑／...
Lamigirls每場比賽的表演都很吸睛，為球隊帶來了大量的人氣。 記者鄭國樑／攝影
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比較令人意外的是富邦悍將，今年富邦依然將60場主場都安排在新莊球場，也花了很多錢改善球場硬體設施，看球舒適，但球迷似乎不買單，本季主場5174人，比去年衰退近9%，富邦擁有大台北地區廣大人口，陣中球星不少，應該還有很大開發潛力。

明年中信兄弟主場票房恐難突破，樂天力求保住桃園主場場均7000人大關；富邦、統一獅本季都是不進反退，明年中職票房要有突破性成長，恐怕得靠國際賽事刺激。

台南球場狀況差、常整修，球迷進場看球意願不高。 聯合報系資料照片
台南球場狀況差、常整修，球迷進場看球意願不高。 聯合報系資料照片
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只是，今年12強賽中華隊無法徵召多名旅外戰將，之後可能又有幾名國手會辭退，無法組成戰力相對強大的國家隊應戰，預賽面對超強的日本隊，還有來勢洶洶的委內瑞拉、波多黎各，要闖進複賽，中華隊至少要搶下兩勝，依現狀來看，難度相當高。

中職4隊規模明年邁入連續第11年，單調對戰組合已無法滿足球迷胃口，除2015年之外，近幾年台灣大賽張力和熱度都不高，今年第三戰中信兄弟回到洲際主場，2萬人觀眾席只坐一半，就連恰恰引退和桃猿最後一年等兩大話題加持，都無法拉抬台灣大賽聲勢，這不啻是一大警訊。

Lamigo桃猿中信兄弟富邦悍將統一7-ELEVEn獅彭政閔

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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