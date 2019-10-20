12強賽／28人名單有異動 林鋅杰遞補：很興奮

2019-10-20 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



由於胡智為、宋家豪、李振昌可能辭退，林鋅杰將遞補入選12強賽。。記者余承翰／攝影 分享 facebook

20歲投手投手林鋅杰去年加盟費城人隊，今年亞錦賽是他旅美後首度披上中華隊戰袍，好表現還贏得更高層級的國際賽機會，遞補參與下個月的世界12強賽，他坦言，在知道這項比賽後，就很期盼有機會參加。

林鋅杰在三級棒球階段都有國手資歷，去年赴美前則入選中華隊參與世界大學棒球錦標賽，今年帶著旅美的經歷參與亞錦賽，對戰日、韓登板都繳好表現，受到12強賽中華隊教練團關注，由於胡智為、宋家豪、李振昌可能辭退，林鋅杰將遞補入選。

林鋅杰坦言，早在12強賽的比賽消息出來之後，自己就有過想法，「很希望看自己能不能有這機會參與。」如今真的有望成為中華隊一員，他坦言：「當然會驚訝，這是第一次有機會參加這麼大的比賽、觀眾一定爆滿，一定會很興奮。」

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僅有1年的菜鳥職棒經歷，屆時12強賽碰上的隊友及對手都將是不同層級，林鋅杰說：「不會去想那麼多，大家都是一個團體，到時候同隊學長都比我們大、都是台灣最好的球員，就好好享受比賽。」