12強賽／大學「跳級」參賽 劉致榮：沒有想過

2019-10-20 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



中華隊劉致榮將遞補進入世界12強賽中華隊名單，可望與吳昇峰成為全隊「唯二」業餘選手。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

在月初的梅花旗賽事投出價值，文化大學「二刀流」劉致榮不僅成為唯一入選亞錦賽的大學生，如今還將遞補進入世界12強賽中華隊名單，可望與吳昇峰成為全隊「唯二」業餘選手，劉致榮坦言：「沒想過自己也有機會『跳級』參賽。」

劉致榮升上大學後因傷沒有投球，經過一整年的復健、訓練後，今年大三在梅花旗重登投手丘，又能轟又飆出最快158公里的「火球」，驚艷眾人，不僅被選進亞錦賽名單中，連12強賽總教練洪一中都很感興趣，將他列入12強觀察名單。

當時得知被列入觀察名單，劉致榮透露：「很開心被洪總教練關注，之前自己沒有受到太多注意，突然受到那麼多關注，一開始自己嚇了一跳，但現在不會太在意，不能迷失自己。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而他在本周在亞錦賽2場後援登板依舊夠水準，在中信兄弟李振昌辭退12強賽後，遞補進入中華隊名單，將是全隊唯一的大學球員。

劉致榮透露，過去看曾仁和在高三就跳級參加2013年世界經典賽，「當時自己就覺得他很厲害，也沒想過自己有一天可以跳級參賽，但現在沒有想那麼多，就把自己的表現拿出來。」