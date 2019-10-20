中職／馬不停蹄接12強 洪一中：歡喜做甘願受
2019-10-20 17:19
聯合報 記者吳敏欣
／即時報導
才剛率領Lamigo桃猿達成隊史首度三連霸，總教練洪一中馬不停蹄，明天就要向中華隊報到，正式執教國家隊兵符，感受到緊迫性的洪總只能說著，「歡喜做，甘願受。」
連續3年在桃園舉辦封王遊行，今年卻也成為猿隊的告別遊行，從車隊上一路看著球迷跟隨的洪一中直說，「感覺今年人數比較多。」
猿隊結束最後三連霸任務，往後將由日本樂天集團接手經營，洪一中感慨地說，和劉家當然有感情在，不可能對轉賣無感，畢竟16年的時間不算短，也看到球團的用心，希望新東家往後能比照辦理。
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洪一中為球團帶回七座總冠軍，包含近6年5度奪魁，他感受最深刻的總冠軍是2012年，「那時候我剛從二軍回來，學到跌倒後如何再起，感受最深。」
明年起即將為新老闆效力，洪一中也公開喊話，要將常勝軍文化保持下去，「把舊公司的3連霸延續到新公司，打造4連霸、5連霸。」
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