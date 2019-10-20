中職／笑說兒子想改支持兄弟 劉玠廷喊要挺樂天
Lamigo桃猿慶祝3連霸，在桃園舉辦封王遊行，和球迷一同享受榮耀時刻，由於球隊已經轉賣，即將由日本樂天集團接手，La New集團董事長劉保佑也首度參加遊行，上台致詞時說道，「這只是告一段落，不是說再見，我們也為大家找到一個很好的繼承者。」
趕在轉賣之前達成3連霸目標，猿隊領隊劉玠廷感性表示，「現在中職歷史上，我們也算是傳統強隊了，封王還是在家比較爽，但沒關係，我們還是封王了。」他也提及向5歲兒子轉達明年沒有Lamigo桃猿隊時，兒子竟趣答往後要支持中信兄弟，讓他提醒，「明年大家球員都還在。」要兒子和球迷明年起繼續支持樂天。
出席猿隊倒數第二個公開行程，劉玠廷坦言心情是開心多於不捨，並呼籲球迷26日告別賽要擠爆桃園棒球場。目前球隊規劃告別賽由La New熊隊抗Lamigo桃猿，劉玠廷表示由於想維持比賽強度，所以不會有退役或是現任教練團出賽，「比較資深的像是林泓育、鐘承祐、詹智堯會穿La New球衣出賽。」
猿最後封王遊行 領隊劉玠廷開心大於不捨
【中央社／桃園20日電】
Lamigo桃猿今天舉行3連霸遊行，是轉手給樂天經營前最後一次，領隊劉玠廷表示，今天情緒是開心大於不捨，不過26日告別賽將是最後一次公開活動，他也呼籲球迷擠爆桃園球場。
桃猿剛於17日在中信兄弟主場拋下勝利彩帶，由於明年即將由日本樂天企業接手經營，今天在桃園市區舉行的封王遊行可說是Lamigo名下的最後一次。
領隊劉玠廷表示，「終於完成3連霸，我們已經是傳統強隊了，很多人賽前都不看好我們，對手來勢洶洶，但大家企圖心很強，特別感謝教練和選手，讓我們有圓滿結局。」由於是在客場封王，劉玠廷笑說：「封王還是在家比較爽，但沒關係，還是封王了。」
桃猿之前叫La New熊，於2011年將主場遷到桃園，並改名為Lamigo桃猿。劉玠廷回憶，當初到桃園時觀眾人數不多，一個人可以坐3個位置，但現在已經完全不同。劉玠廷也感謝桃園市政府，他說：「市政府國旗旁邊就是我們隊旗，這也是其他球隊很羨慕的。」
封王遊行為Lamigo桃猿全體倒數第2場公開活動，最後一次則是26日的告別賽，內野票價350元、外野200元。劉玠廷對球迷說：「票價非常便宜，希望大家一起擠爆桃園球場，也希望樂天接手後，能夠繼續支持這支球隊，教練、球員都還在。」
劉玠廷表示，封王遊行開心大於不捨，不過到26日告別賽，不捨情緒會比較強烈。告別賽是由La New熊對戰Lamigo桃猿，劉玠廷說明，La New熊隊會以資深選手為主，像是林泓育、鍾承祐、王溢正等人，並不考慮讓退役選手回來打，「我們希望這是有強度的比賽，而不是娛樂性質。」
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