中職／笑說兒子想改支持兄弟 劉玠廷喊要挺樂天

2019-10-20 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，Lamigo董事長劉保佑（中左）獻上冠軍盃，由市長鄭文燦（中右）接受獲球迷歡呼。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿慶祝3連霸，在桃園舉辦封王遊行，和球迷一同享受榮耀時刻，由於球隊已經轉賣，即將由日本樂天集團接手，La New集團董事長劉保佑也首度參加遊行，上台致詞時說道，「這只是告一段落，不是說再見，我們也為大家找到一個很好的繼承者。」

趕在轉賣之前達成3連霸目標，猿隊領隊劉玠廷感性表示，「現在中職歷史上，我們也算是傳統強隊了，封王還是在家比較爽，但沒關係，我們還是封王了。」他也提及向5歲兒子轉達明年沒有Lamigo桃猿隊時，兒子竟趣答往後要支持中信兄弟，讓他提醒，「明年大家球員都還在。」要兒子和球迷明年起繼續支持樂天。

出席猿隊倒數第二個公開行程，劉玠廷坦言心情是開心多於不捨，並呼籲球迷26日告別賽要擠爆桃園棒球場。目前球隊規劃告別賽由La New熊隊抗Lamigo桃猿，劉玠廷表示由於想維持比賽強度，所以不會有退役或是現任教練團出賽，「比較資深的像是林泓育、鐘承祐、詹智堯會穿La New球衣出賽。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

猿最後封王遊行 領隊劉玠廷開心大於不捨

【中央社／桃園20日電】

Lamigo桃猿今天舉行3連霸遊行，是轉手給樂天經營前最後一次，領隊劉玠廷表示，今天情緒是開心大於不捨，不過26日告別賽將是最後一次公開活動，他也呼籲球迷擠爆桃園球場。

桃猿剛於17日在中信兄弟主場拋下勝利彩帶，由於明年即將由日本樂天企業接手經營，今天在桃園市區舉行的封王遊行可說是Lamigo名下的最後一次。

領隊劉玠廷表示，「終於完成3連霸，我們已經是傳統強隊了，很多人賽前都不看好我們，對手來勢洶洶，但大家企圖心很強，特別感謝教練和選手，讓我們有圓滿結局。」由於是在客場封王，劉玠廷笑說：「封王還是在家比較爽，但沒關係，還是封王了。」

桃猿之前叫La New熊，於2011年將主場遷到桃園，並改名為Lamigo桃猿。劉玠廷回憶，當初到桃園時觀眾人數不多，一個人可以坐3個位置，但現在已經完全不同。劉玠廷也感謝桃園市政府，他說：「市政府國旗旁邊就是我們隊旗，這也是其他球隊很羨慕的。」

封王遊行為Lamigo桃猿全體倒數第2場公開活動，最後一次則是26日的告別賽，內野票價350元、外野200元。劉玠廷對球迷說：「票價非常便宜，希望大家一起擠爆桃園球場，也希望樂天接手後，能夠繼續支持這支球隊，教練、球員都還在。」

劉玠廷表示，封王遊行開心大於不捨，不過到26日告別賽，不捨情緒會比較強烈。告別賽是由La New熊對戰Lamigo桃猿，劉玠廷說明，La New熊隊會以資深選手為主，像是林泓育、鍾承祐、王溢正等人，並不考慮讓退役選手回來打，「我們希望這是有強度的比賽，而不是娛樂性質。」