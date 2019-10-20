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影／Lamigo冠軍遊行熱情破表 樂天接手不說再見

2019-10-20 15:53聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

中華職棒Lamigo桃猿隊拿下總冠軍成功三連霸，Lamigo桃猿隊全體隊員展開桃園市封王大遊行，今天中午全體隊職員參加市府廣場三連霸封王慶祝活動，桃園市長鄭文燦陪同總教練洪一中、球員進場，享受與球迷拍掌慶祝場面十分熱鬧，Lamigo桃猿隊董事長劉保佑代表將冠軍獎盃獻給桃園市政府，由鄭文燦代表接受，數千球迷高喊Lamigo，把廣場擠得水洩不通熱清破表。

Lamigo桃猿隊總教練洪一中帶領球員、總冠軍站VIP林立等球員進場，受到球迷驚叫，Lamigo桃猿隊表演精彩舞蹈，又掀一波球迷尖叫，現場安排Lamigo董事長劉保佑獻冠軍獎盃、合影和贊助商Skoda贈車，球迷熱情感動拍照不停。

Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，市長鄭文燦與Lamigo冠軍隊職員...
Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，市長鄭文燦與Lamigo冠軍隊職員、Lamigo girls合影慶功，現場球迷熱情歡呼尖叫。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦表示，今天封王大遊行看到球迷熱情，Lamigo與市府緊密結合下，完成三連霸非常難的紀錄，未來接受的日本樂天社長也到場，看到球迷熱情十分感動，以桃園對Lamigo感情，他向樂天社長表示希望留下「桃猿」吉祥物，未來球場改造案將由市府、Lamigo、樂天三方溝通，讓球迷看得更清楚，桃園推動棒球的典範，將來棒球更加扎根。

劉保佑表示，感謝市府過去大力支持，Lamigo也為球迷找到日本樂天集團接手，樂天社長也看到球迷熱情感動，他希望球迷明天繼續支持樂天隊，有球迷的支持，才有Lamigo桃猿隊的好表現，今天慶祝總冠軍，他是來分享球員努力成果，與球迷享受喜悅，「Lamigo在桃園告一段落，但是不會說再見」。

洪一中表示，他曾說過會非常努力讓桃園以這支球隊為榮，以現在成績，相信可讓桃園球迷滿意，Lamigo球隊獲市長、市府大力支持也是職棒4隊最幸運球隊。

Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，Lamigo董事長劉保佑（中左）獻...
Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，Lamigo董事長劉保佑（中左）獻上冠軍盃，由市長鄭文燦（中右）接受獲球迷歡呼。記者曾增勳／攝影
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Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行，總教練洪一中（中）與球員進行受到球迷英...
Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行，總教練洪一中（中）與球員進行受到球迷英雄式歡迎。記者曾增勳／攝影
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Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，現場球迷歡呼擠得水洩不通，熱情破表...
Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，現場球迷歡呼擠得水洩不通，熱情破表。記者曾增勳／攝影
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Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，現場球迷歡呼擠得水洩不通，Lami...
Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，現場球迷歡呼擠得水洩不通，Lamigo girls進場獲球迷熱情尖叫。記者曾增勳／攝影
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